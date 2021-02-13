باقوي خلطة يابانية مجربة لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين ستدهشك النتيجة

أسهل وصفة لتبييض المناطق الحساسة، من المعاناة التي تواجهها السيدات المناطق الحساسة الغامقة، التي تؤثر نفسيا على كل سيدة، وتجعلها تشعر بالقلق.

وتتعرض السيدات للإحراج الدائم بشأن البقع الداكنة التي تظهر على الأماكن الحساسة دون أن تجد حل سوى للتخلص من تلك المشكلة.

لأننا حريصون على مظهرك وجمالك، نقدم لكم جميع الحلول لكافة المشاكل التي تختص بالشعر والبشرة والجسم والأماكن الحساسة.

وداعا للبقع الداكنة، وداعا للإحراج الدائم، وداعا للاماكن الحساسة الغامقة، احصل الآن على وصفات طبيعية تخلصك من البقع الداكنة في أسرع وقت، واليكي اقوي وصفة لتبييض الجسم من اول استعمال والمناطق الحساسة.

وصفة

لتبييض المناطق الحساسة

سنسرد لكي في النقاط التالية وصفة ماء الورد المذهلة لتفتيح الأماكن الحساسة، والتي تخلص من مشاكل الإسمرار السيئة.

أحضري سيدتي قليل من الماء في إناء، ضيفي سيدتي ملعقة كبيرة من السكر، وقومي بإذابتها داخل المياه مع التحريك، ثم اسكبي على الماء والسكر كوب من ماء الورد.

ضيفي سيدتي مقدار 3 ملاعق من زيت الزيتون، يخلط كافة المكونات السابقة سويا، ويضاف نصف كوب من بودرة الأطفال، تحرك الخلطة جيدا، ثم ضعي الخليط على النار.

بعد تدفئة الخليط، يرفع من النار ويفرك به المناطق الحساسة الداكنة، مع المداومة على الوصفة ستلاحظ تفتيح المنطقة الحساسة، ويمكن استبدال السكر بالملح.

إليكم وصفة التفتيح السحري، بمكونات سهلة وبسيطة، لتفتيح جميع المناطق الحساسة.

احضري نصف ليمونة، ملعقتان من النشا، تفرك المنطقة المراد تفتيحها، بنصف ليمونة، ويوزع النشا على الأماكن الملكة بالليمون.

يترك النشا والليمون لمدة تصل إلى ربع ساعة، ستلاحظ ظهور المناطق بشكل اسود، ولكن بعد جفاف المكان من الخليط، يفرك تماما، تكرار تلك الوصفة يوميا لمدة تصل إلى أسبوع كامل، وسترى الفرق سيدتي.