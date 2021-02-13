نصيحة أمريكية: ارتد كمامتين لحماية نفسك من سلالات كورونا الجديدة

ارتداء كمامتين يحمي من فيروس كورونا المستجد هذه نصيحة أمريكية ينصح بها الأطباء ومقدمي الرعاية الطبية حيث تنتشر سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد ذات شراسة أكثر مما قبلها، حيث بدأت سلالة جديدة في الانتشار ذات أعراض أقوى من سابقتها ناتجة عن تحور فيروس كورونا أصيب بها عدد من الأشخاص في بعض الدول ووجد أن ارتداء كنانة جراحية يعلوها كمامة قماشية يقلل التعرض لفيروس بأكثر من 92.5% هذا مقارنة بنسبة 42% إن كنت تستخدم كمامة واحدة.

ارتداء كمامتين يحمي من فيروس كورونا

أوصت جهات صحية أمريكية بارتداء كمامتين لأن هذا يقي من فيروس كورونا، تكون الكمامة بالأسفل كمامة جراحية عادية أما الكمامة بالأعلى فهي من القماش يمكن استخدامها في مرات تالية لكن هناك أمور يجب الإلتزام بها عند ارتدائهم معا ً:

تعمل الكمامة القماشية بالأعلى على ضغط الكمامة الجراحية بالأسفل لمنع وجود فراغات.

تجنب وجود فراغات بين الوجه والكمامة بالأسفل وتأكد من ذلك من خلال تمرير أصابعك.

يجب أن يوجد شريط على الانف في الكمامة السفلية يمنع دخول الهواء.

معايير ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

كما حدد القائمين على تقديم الرعاية الصحية في أمريكا مجموعة من المعايير لارتداء الكمامات الطبية لمنع الإصابة بفيروس كورونا جائت كما يلي:

يجب أن تأخذ الكمامة حجم الوجه وتكون محكمة عليه بلا فراغات.

تستطيع التأكد من عدم وجود الفراغات في الكمامة من خلال إدخال أصابع اليد في جوانب وحواف الكمامة.

التأكد من وجود دعامة الأنف في الكمامة حتى تضغط على عظمة الأنف لتمنع دخول قطرات الماء الناتجة من التنفس.

السماح بحرية التنفس أثناء ارتداء الكمامات لتجنب حدوث الاختناق.

يجب أن تحتبس الكمامة الهواء والقدرات الخارجة من الجهاز التنفسي في الداخل وليس إخراجها.