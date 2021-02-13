اعتماد فحص اللعاب للكشف عن فيروس كوفيد-19

حددت منشآت صحية ومراكز فحص كورونا في العاصمة أبوظبي، أربع فئات يمكنها الاستفادة من فحص اللعاب للكشف عن فيروس كوفيد-19 لديها، تشمل كلاً من: كبار السن، والأطفال أقلّ من 12 عاماً والأفراد الذين تم تطعيمهم بلقاح كوفيد-19، والمرضى المنومين في حالات محددة.

فحص اللعاب وسيلة بديلة لبعض المرضى

وأكد أطباء ومسؤولون في مراكز فحص كورونا أن فحص اللعاب وسيلة بديلة يمكن الاعتماد عليها للكشف التشخيصي والقياس الكمي لفيروس سارس كوف-2، وهي البديل المفضل لمسحات الأنف البلعومية PCR بالنسبة لكبار السنّ في حال مواجهة صعوبة في جمع مسحة الأنف أو عند وجود تضارب في نتائجها، كما أنه مناسب للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً.

مزايا فحص عينات اللعاب

وأشاروا إلى أن استخدام فحص عينات اللعاب يوفر عدداً من المزايا، منها السماح بالتجميع الذاتي للعينة، وهو إجراء لا يتطلب وجود فنيين مختصين، وتسهيل خطوات الفحص، وتقليل مخاطر انتقال العدوى للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدين أن الحصول على الاختبار الأمثل لفحص اللعاب يستلزم توافر ثلاثة شروط على الأقل، تشمل اختيار طريقة محددة لجمع عينات اللعاب وتحسينها بعد إجراء مقارنة منهجية للطرق المختلفة المستخدمة حالياً، وإيجاد حلّ أمثل لجمع ونقل وتخزين عينات اللعاب، إضافة إلى تحسين طريقة فحص الحمض النووي الريبي، إما بواسطة النسخ العكسي أو التضخيم الحلقي المتساوي الحرارة.

إجراءات احترازية عند إصابة الأطفال بكوفيد-19

من جانبها، حددت هيئة الصحة في دبي الإجراءات الاحترازية التي يتعين الالتزام بها عند إصابة طفل بفيروس كورونا كوفيد-19، ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة، في الهيئة، الدكتورة هند العوضي قولها: إن أهم الإجراءات في حال إصابة طفل بـكوفيد-19 دوت الخليج عدم إرساله إلى المدرسة، وإبلاغ إدارة المدرسة فوراً بحدوث الإصابة، وطلب الاستشارة الطبية، وإجراء فحص الـPCR، وفي حال كانت نتيجة الفحص سلبية، واختفت الأعراض، يمكن السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة، بعد تقديم النتيجة مرفقة بالإجازة المرضية، وعلى ذوي الطفل المصاب، عند إعادته إلى المدرسة، تقديم شهادة طبية تؤكد خلوه من مرض كوفيد-19.