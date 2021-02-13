مع اقتراب عيد الحب ورغبة الكثيرين بالاحتفال به سواء في المنزل او على عشاء رومانسي في أحد المطاعم والاستمتاع بأشهى المأكولات والحلويات والمشروبات، لا يسعنا إلا أن نشدد على أهمية إيلاء القلب العناية الصحية اللازمة وبصورة مختلفة عن هذه الصورة النمطية.

ويقول الدكتور سيد سكيب نزير، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى فقيه الجامعي، انه وعلى الرغم من تزايد الوعي خلال السنوات الأخيرة، لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء.

مضيفاص ان التمتع بقلب سليم هو التزام على المدى البعيد بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية. لذا فإن تبني اختيارات نمط الحياة الصحية هو أمر أساسي لحياة أطول وأكثر صحة وسعادة.

ويقدم د. سكيب نزير مجموعة من النصائح الضرورية للحفاظ على صحة القلب والعناية به يوم عيد الحب لقارئات وقراء موقع مجلة "دوت الخليج".

نصائح للحفاظ على صحة القلب والعناية به يوم عيد الحب

بحسب د. سكيب نزير، فإن 4 عوامل رئيسية تلعب دوراً أساسياً في صحة القلب، وهي:

التخلص من العادات السيئة كالتدخين.

الحركة وممارسة التمارين الرياضية.

إدارة مستويات التوتر.

اتباع نظام غذائي صحي.

وتؤثر هذه العوامل على صحة القلب بالتالي:

التدخين: هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، إذ يتسبب التبغ في حدوث تغيرات في الجسم عن طريق إنتاج مواد سامة وكيماويات تؤثر سلباً على الأوعية الدموية المتصلة بالقلب. وذلك يشمل تأثيرات قصيرة المدى على القلب منها تقليل أكسيد النيتريك الذي يساعد على إرخاء الاوعية الدموية.

وعلى المدى الطويل حيث تبدأ السموم بإحداث تغيرات داخل الأوعية الدموية وتنشيط الخلايا غير السليمة، ما يسبب تراكم الكوليسترول داخل جدران الاوعية الدموية وتقليل تدفق الدم للقلب، مصحوباً بتسارع ضربات القلب وزيادة ضغط الدم وحدوث الجلطات.

ممارسة الرياضة: مفيدة جداً للجسم، إن أنه وخلال التمارين وحين يرتفع معدل ضربات القلب، يزداد تدفق الدم، ويساعد على توفير المزيد من الأكسجين والمواد المغذية للقلب مما يجعله أكثر نشاطاً.

الإجهاد والتوتر: ينصح د. سكيب نزير بعدم القلق كثيراً والوقوف عند المشاكل الصغيرة سواء كانت ضغوطات مرتبطة بالعمل او المال او الصحة. إذ ان القلق والتوتر يسببان ارتفاع ضغط الدم وزيادة امراض القلب.

ويمكن إدارة مستويات التوتر والقلق من خلال تمارين التنفس العميق وإرخاء العضلات وتخصيص وقت للراحة، فضلاً عن اقتناء الحيوانات الاليفة التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 33%.

اتباع نظام غذائي صحي: ويعد ذلك أمراً أساسياً للحفاظ على صحة القلب. ويجب أن يتكون النظام الغذائي الصحي من الدهون الصحية النباتية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والفاصوليا وتناولها بشكل أسبوعي، اضافة الى الحمضيات الغية بالفيتامينات والتوت الغني بمضادات الاكسدة والخضروات الغنية بالالياف.

فيما يجب الاعتدال في تناول الدهون المشتقة من المنتجات الحيوانية، مثل قطع اللحم أو الجبن التي تحتوي على الدهون ويجب تناولها بحذر، اضافة الى الخضروات والفواكه الغنية بالفركتوز مثل العنب والمانجو.

كما يجب أن يستهلك الإنسان 5 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً، والحصة دوت الخليج مقدار قليل في قبضة اليد.

على سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

صباحاً: نصف كوب من عصير البرتقال.

الوجبة الخفيفة: توت مع زبادي.

عند الغداء: سلطة خضراء.

ليلاً: البروكلي والسبانخ.

قبل النوم: تفاح أخضر.

ويشدد د. سكيب نزير على أهمية التوازن قائلاً: "السر هو تحقيق التوازن، فتناول جميع فئات الطعام باعتدال يترك فوائد مميزة للقلب. ثم الاستيقاظ كل صباح بذهن صاف والتمتع بمستويات الراحة المطلوبة يساعدان أيضاً على موازنة مستويات التوتر والإجهاد".