صحة دبي جمعت نحو 50 ألف وحدة دم العام الماضي

أعلنت هيئة الصحة في دبي تحصيل 49 ألفاً و500 وحدة دم العام الماضي، إلى جانب ما يقرب من 5500 وحدة صفائح دموية، و391 بلازما الدم، من خلال 658 حملة للتبرع بالدم، رغم تفشي وباء كورونا.

صحة دبي تسجل 66 ألف متبرع بالدم

وأكدت المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، أن العام الماضي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على التبرع بالدم، إذ بلغ عدد المتبرعين نحو 66 ألف متبرع، وذكرت نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم، أن الثقة التي يحظى بها المركز من أفراد المجتمع، ومعايير الأمان الصحي المتوافرة لعملية التبرع، واعتماد المركز على أفضل التقنيات والحلول الذكية، واستناده إلى طرق المعاملات اللاورقية بنسبة 100%، أسهمت في ارتفاع حصيلة وحدات الدم التي تم تجميعها.

توزيع وحدات الدم على المستحقين في دبي

وأفادت الدكتورة مي أن توزيع وحدات الدم على المستحقين من المرضى والمصابين والحالات الطارئة جاء كما يلي: 34% لمرضى الثلاسيميا، و30% للمرضى والحالات الحرجة في المستشفيات التابعة للقطاع الصحي الخاص، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة (16% لمستشفى دبي، و14% لمستشفى راشد، و4% لمستشفى لطيفة، و2% لمستشفى حتا).

حافلة متطورة للتبرع بالدم

وقالت إن الهيئة طورت خلال فبراير الماضي، أول حافلة للتبرع بالدم في الدولة للعمل بالطاقة الشمسية، تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تم استبدال بعض الأجهزة داخل حافلة نقل الدم الجديدة، لتعمل بمولدات تستمد طاقتها من الشمس، كما دشنت الهيئة، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، حافلة متطورة للتبرع بالدم، مجهزة بأحدث الوسائل لضمان راحة وسلامة المتبرعين بالدم.