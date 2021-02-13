طريقة عمل الفطائر بحشوة النوتيلا بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ الوصفات

تعد الفطائر بحشوة النوتيلا من الفطائر والمعجنات اللذيذة والشهية المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. كما أنها تصلح في فصل الشتاء لكي تشعرك بالدفء، حيث تمد الجسم بالطاقة. وتتميز بمذاق لذيذ ورائع، نظرا لاحتوائها على النوتيلا ذات المذاق الذي لا مثيل له، كما أنها من الحلويات التي تشعرك بالسعادة. وتقدم هذه الفطائر على الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي أو في أي وقت كما تفضلون. وتبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. لذا سوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفطائر بحشوة النوتيلا وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات الفطائر بحشوة النوتيلا

تتكون الفطائر بحشوة النوتيلا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

200 جم زبادي بدرجة حرارة الغرفة.

200 مل زيت.

200 مل ماء دافئ.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

كيلو دقيق متعدد الاستعمالات أو دقيق مخبوزات.

2 بياض بيض.

11 جم خميرة فورية.

مقادير الحشوة

مقادير الوجه

صفار بيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفطائر بحشوة النوتيلا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

أولا نقوم بتحضير العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والزيت والماء الدافئ والسكر وبياض البيض والخميرة الفورية ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضيف الملح ونقلبهم جيدا.

ثم نعجن جيدا لمدة 10 دقائق تقريبا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 45 دقيقة.

ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم، ثم نغطيهم ونبدأ بالحشو.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة لكي نشكل فيها الفطائر.

ثم نفرد كرة العجين على اليد ونضع في المنتصف ملعقة كبيرة من النوتيلا ونغلقها من الأطراف جيدا، ثم نكورها مرة أخرى.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

بعد الانتهاء من حشو جميع الفطائر نغطيهم ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة 15 دقيقة.

ثم ندهن وجه الفطائر بعد الاختمار بصفار البيض، ونزين الوجه وذلك بأن نشكل خطوط بالطول والعرض على الوجه بالشوكة برفق.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبا، ونشغل الفرن من أسفل وعندما تأخذ الفطائر لون ذهبي من أسفل نطفئ النار من أسفل، ونشغل الشواية حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونغطيها حتى تظل الفطائر طرية.

ثم تقدم على الفطور أو كما ترغبون، وبصحة وعافية.