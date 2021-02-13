افضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال يومين فقط

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، تبحث الفتيات دائما عن كريم مميز ليخلصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر مع التقدم في العمر، والتي تسبب فقدان الثقة بالنفس، وغالباً ما تُعطي مظهر غير محبوب بالنسبة اليهم، ويعد من أفضل الكريمات التي يمكنك من خلالها التخلص من التجاعيد إلى الأبد هي الكريمات الطبيعية والتي يتم صنعها من مكونات طبيعية موجودة لديك في مطبخك، ولا تعطي أي نتائج سلبية على بشرتك مع مرور الوقت و لكنها تمنحها النضارة واللمعان والتغذية الضرورية والتي تحتجاها البشرة بشكل يومي، و من خلال الاستخدام الدائم له سوف تستعدين نضارة بشرتك من جديد ،تابعي هذا المقال معنا و تعرفي على افضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.

افضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

يوجد الكثير من الكريمات التي تساعد على شد الوجه و علاج الخطوط الرفيعة والتجاعيد ولكن اشهرهم على الإطلاق هو كريم الأرز الكوري، فهو يمنح البشرة التغذية الدائمة ويمنحها العناصر الغذائية التي تجعلها نضرة وذات لمعان وأشراقه وإليك المكونات في التالي:

المكونات:

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من فيتامين e.

ملعقتين من الأرز الأبيض العادي .

احضري وعاء مناسب وضعيه على نار هادئه جدا ثم أضيفي إليه كوب الماء وملعقتين الأرز مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة حتى ينضج الأرز، ويتبقى القليل من الماء فيه.

بعد ذلك أزيلي الخليط من على النار واتركيه ليبرد جيدا، ثم أضيفيه في الخلاط الكهربائي وقوم بخفقه حتى يصبح ذات قوام كريمي وناعم ولا يوجد به أي كتل.

ثم يضاف إليه الفيتامين ويخفق مرة أخرى، ويوضع هذا الكريم في عبوة فارغة ونظيفة تماما، وتكون محكمة الغلق.

ضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام ، قومي بأخذ كمية من الكريم وضعيه على بشرتك في الصباح والمساء ويترك على البشرة بدون غسيل.

بعد مرور يومين فقط من الاستخدام سوف تلاحظين تبييض للبشرة واختفاء الخطوط الدقيقة والرفيعة و اختفاء التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء، و توحيد لون البشرة وغيرها من الأشياء التي تجعل بشرتك صافيه إلى حد ما.

كريم شد الوجه الفوريماسك طبيعي لشد الوجه من أول مرة

المكونات:

ملعقة واحدة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بتقليب النشا مع ماء الورد ثم ارفعيهم على نار هادئة.

قلبي الخليط بشكل مستمر حتى يثقل ويصبح شبيه بالجل.

اتركي الماسك حتى يبرد قليلاً ثم طبقيه على الوجه واتركيه لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين شد بشرتك خلال دقائق.