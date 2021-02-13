حلى الزبادي والكراميل السريعة بدون فرن وبدون تكاليف

يعتبر حلى الزبادي والكراميل من الحلويات الجديدة والمختلفة، ومن الحلويات الشهية والسهلة، وحلى الزبادي والكراميل من الحلويات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويتميز حلى الزبادي والكراميل بطعم شهى ولذيد، كما يعطيه الكراميل مذاق رائع ومميز.

وحلى الزبادي والكراميل من الحلويات التي لها قيمة غذائية مرتفعة، فحلى الزبادي والكراميل تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، ويعتبر اللبن الزبادي من المكونات الأساسية لتحضير حلى الزبادي والكراميل لما به من فوائد غذائية كبيرة ونسبة عالية من الكالسيوم.

ويمكنك سيدتي صنع حلى الزبادي والكراميل في المنزل، وتقديمها في العزائم، والحفلات، وأعياد الميلاد، أويمكنك تقديمها للضيوف في أى وقت بجانب العصير أو القهوة، فهى تتميز بأنها من الحلويات السريعة التي تقدم باردة في أى وقت. ولا تحتاج حلى الزبادي والكراميل لوقت وجهد كبير لإعدادها، بل يمكنك سيدتي صنعها في دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لك في هذا المقال طريقة تحضير حلى الزبادي والكراميل بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة، تابعي معنا.

كوبان من بسكويت الشاي. كوب من الحليب البودرة. كوب ونصف من اللبن الزبادي. نصف كوب من الزبدة المذابة. ظرفان من الكريم كراميل البودرة. كوب من الماء. كوب من السكر الأبيض الناعم. ملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة. ملعقة كبيرة من النسكافيه.

احضري المطحنة الكهربائية، ثم ضعي بسكويت الشاي في المطحنة، واطحنيه على سرعة عالية حتى يصبح البسكويت ناعماً. اسكبي البسكويت المطحون في وعاء، ثم ضيفي إليه نصف كوب من الزبدة المذابة. افركي المكونات جيداً مع بعضها حتى يصبح البسكويت مبتل بالزبدة بالكامل، ويتشرب البسكويت الزبدة. نقوم بالضغط على البسكويت إذا تشكل البسكويت معني ذلك أن كمية الزبدة مناسبة. احضري صينية متوسطة الحجم، ثم افردي خليط البسكويت والزبدة في الصينيه مع تسوية الأطواف جيداً. احضري الخلاط الكهربائي، ثم ضعي فيه كوب من الحليب البودرة مع كوب من السكر الأبيض الناعم، وكوب ونصف من اللبن الزبادي. اخفقي المكونات على سرعة عالية حتى يصبح الخليط كريمي، وكثيف، ومتماسك، ومتجانس. اشعلي شواية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع الصينية داخل الفرن تحت الشواية، لمدة 15 دقيقة تقريباً حتى تنشف طبقة الكريمة قليلاً.

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مكونات حلوى الزبادي والكراميلطريقة تحضير حلى الزبادي والكراميل