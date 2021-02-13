طريقة طبيعية لصبغ الحواجب وتشقيرها في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة طبيعية لصبغ الحواجب وتشقيرها في المنزل، يشكل الحاجب إهتماماً كبيراً لدى المرأة وتعتبرها من أهم الأمور التي يجب الإهتمام بها، حيث أنها تبرز جمال المرأة وخاصةً جمال العيون حيث تنظيفها بإستمرار من خلال إستعمال الليزر أو الطرق التقليدية، حيث هناك ما يعرف بصبغ الحواجب وذلك لتزينها أو تشقيرها، فترجع العديد من السيدات إلى صالون التجميل لإضافة لمسة جمالية للوجه، وذلك عن طريق رسم الحاجبين أو صبغهما بطرق جديدة، تابعونا للتعرف على طريقة طبيعية لصبغ الحواجب بمواد طبيعية في المنزل.

يفضل العديد من النساء صبغ الحواجب وذلك بشبه دائم، كنوع من التغيير وإظهارها بشكل جذاب، حيث أن النساء يحبون التغير المستمر وإظهارهم بإطلالة متميزة، ويمكن صبغ الحواجب بمكونات صبغ الشعر المنزلية.

مكونات الصبغة:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودر.

ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

نحضر إناء صغير ويتم وضع جميع المكونات ومزجها جيداً، ويترك المزيج لمدة خمس دقائق ثم يغسل الوجه جيداً ويجفف.

ثم بإستعمال فرشاة رفيعة، يتم رسم المزيج على الحواجب بشكل جيد، ويتم ترك المزيج على الحواجب لمدة نصف ساعة.

يتم إزالة الصبغة بإستخدام قطعة من القطن مبللة.

مكونات الصبغة:

كوب ماء مغلي.

كيس من شاي البابونج.

عصير ليمون.

يحضر كوب من الماء المغلي، ويوضع فيه كيس شاي من البابونج ثم يترك لمدة ساعة كاملة .

ويتم خلط كمية متساوية من عصير الليمون مع شاي البابونج، ويتم خلطهما جيداً.

ثم بإستخدام قطعة من القطن يتم غمس القطنة في المزيج، ثم توضع على الحواجب وتترك لمدة نصف ساعة.

بهذا يكون تم صبغ الشعر بطريقة منزلية وطبيعية وبصورة دائمة.