طرق تقشير الوجه وتنظيف البشرة والعناية بها والاهتمام بنعومتها

تقشير الوجه وتنظيف البشرة والعناية بها والاهتمام بنعومتها،تتعرض بشرة الوجه لعدة عوامل يوميا مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة،وكل هذا يساعد على سد مسام البشرة فيصبح شكل الوجه مجهد باستمرار، فيظهر شكل الوجه كالعجوز وانتي في سن صغير، فاليوم احضرت لكم طريقة جديدة لتقشير الوجه طبيعيا وطرق اخرى للاهتمام بالبشرة ونضارتها ونعومتها يمكن استخدامها مره واحده أسبوعيا.

طرق تقشير الوجه وتنظيف البشرة والعناية بها

تقشير الوجه وهو من أول عوامل الإهتمام بالبشرة فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة من الجلد ويساعد على تفتيح مسام البشرة وهذا يؤدي إلى تفتيح لون الجلد وإظهار جمال البشرة ونضارتها ونعومتها، وسوف نقوم بتقشير الوجه عن طريق استخدام مواد طبيعية مثل السكر وزيت الزيتون، حيث يقوم السكر بتفتيح مسام الجلد وإزالة الشوائب والدهون، ويقوم زيت الزيتون بتنعيم البشرة وترطيبها حيث انه يحتوي على فيتامين( هــ ) الذي يساعد على علاج التهابات البشرة ويقلل من ظهور تجاعيد الوجه وأيضا يعتبر زيت الزيتون مرطبا طبيعيا للبشرة، واليكم طريقة تحضير خلطة تقشير الوجه.

نقوم بإحضار 3 ملاعق من السكر. نحضر ملعقتين من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا، نقوم بغسل الوجه جيدا بماء دافئ، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ويدلك جيدا بطريقة دائرية لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه مره اخرى بالماء الدافئ حتى نزيل الخليط من على الوجه ثم نعيد غسلة بالماء البارد حتى نقوم بإغلاق مسام البشرة.

خلطة الشوفان واللوز لتقشير الوجه والجسم

نقوم بإحضار وعاء عميق متوسط ونضع به 2 ملعقة كبيرة من الشوفان ثم نضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون ونضيف إلى الخليط نصف كوب من الماء الدافئ ونقوم بخلطهم جيداً حتى تتحول إلى عجين متماسك القوام، والآن نقوم بوضع العجين على الوجه أو الجسم ونبدأ بتدليك البشرة بحركة دائرية في بلطف لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بإزالة الخليط بالماء الفاتر.

تنظيف البشرة عن طريق الحليب

يمكن استخدام الحليب في تنظيف وإزالة الأتربة الشوائب التي تسد مسام البشرة، فقط عن طريق استخدام القطن ونقوم بوضع القطن في الحليب ثم نمررها على الوجه بطريقة دائريه حتى يصل الحليب لمسام الوجه لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يجف الحليب على الوجه ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.

تنظيف البشرة عن طريق بخار الماء

في البداية نقوم بوضع كوبين من الماء في إناء على النار ونقوم بتغطية الإناء حتى تغلي المياه ثم قومي بتغطية رأسك بغطاء خفيف مثل الشاش ثم ارفعي غطاء الإناء وقربي وجهك من البخار الخارج من الإناء بمسافة مناسبة حتى لا تؤذي وجهك وحركي وجهك يمين ويسار كي يتم تفتيح مسام الوجه ثم نحضر إبرة تنظيف الوجه ونقوم بتمريرها على منطقة الانف والذقن كي نزيل الرؤوس السوداء والخلايا الميتة من الجلد،والآن المرحلة الأخيرة وهي تنعيم وترطيب الوجه.

طريقة ترطيب وتنعيم الوجه

وهي اخر مرحله بعد تنفيذ المراحل السابقة حتى تحصلي على بشرة ناعمة ورطبه لفترة طويلة، الآن نقوم بتحضير ماسك زيت الزيتون والقهوة والعسل الأبيض.

عدد 5 ملعقة بن كبيرة. .ملعقة عسل ابيض كبيرة. ملعقة زيت زيتون كبيرة.

الآن نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم ندهن بها الوجه جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتنظيف الوجه عن طريق غسله جيدا بالماء الدافئ.