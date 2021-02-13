طريقة عمل الطعميه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أحلي من المطاعم

طريقه عمل الطعميه، تعد الطعميه من أفضل وأشهر الأكلات الشعبية المصرية إلي جانب طبق الفول الشهير، فتعتبر الطعمية والشكشوكة والفول والحواوشي وغيرهم من الأكلات المصرية اللذيذة سهلة وسريعة التحضير وعند تحضيرها في المنزل تحصلي علي طعم أفضل من مطاعم الوجبات السريعة وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقه عمل الطعميه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أحلى من المطاعم لا غني عن تحضيرها تحصلين علي عجينة هشة رائعة.
المكونات:
- نصف كيلو من الفول المدشوش
- الكرات الاخضر
- البصل الأخضراستخدمي جذوره فقط
- كزبرة
- شبت
- بقدونس
- بصلة متوسطة الحجم
- عشرة فصوص من الثوم
- 2 ملعقة كبيرة من الملح
- شطة
- 1/2 ملعقة من الفلفل الأسمر
- 2 ملعقة من الكزبرة المطحونة
- 4 ملاعق من الكمون مطحون صغيرة
- ملعقة كبيرة من بيكنج باودر
- بصلة متوسطة الحجم
يمكنك الاحتفاظ بالخليط في أكياس الثلاجة ووضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة كما يمكنك حشوها بالجبنة الموتزاريلا أو الشيدر اللذيذة عند تشكيها وقليها في الزيت الغزير وقت استخدامك لها .
- صوص الكراميل بدون كريمة سهلة و سريعة لكل الحلويات" مربى الحليب"
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طريقه عمل الطعميه، تعد الطعميه من أفضل وأشهر الأكلات الشعبية المصرية إلي جانب طبق الفول الشهير، فتعتبر الطعمية والشكشوكة والفول والحواوشي وغيرهم من الأكلات المصرية اللذيذة سهلة وسريعة التحضير وعند تحضيرها في المنزل تحصلي علي طعم أفضل من مطاعم الوجبات السريعة وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقه عمل الطعميه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أحلى من المطاعم لا غني عن تحضيرها تحصلين علي عجينة هشة رائعة.
المكونات:
- نصف كيلو من الفول المدشوش
- الكرات الاخضر
- البصل الأخضراستخدمي جذوره فقط
- كزبرة
- شبت
- بقدونس
- بصلة متوسطة الحجم
- عشرة فصوص من الثوم
- 2 ملعقة كبيرة من الملح
- شطة
- 1/2 ملعقة من الفلفل الأسمر
- 2 ملعقة من الكزبرة المطحونة
- 4 ملاعق من الكمون مطحون صغيرة
- ملعقة كبيرة من بيكنج باودر
- بصلة متوسطة الحجم
يمكنك الاحتفاظ بالخليط في أكياس الثلاجة ووضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة كما يمكنك حشوها بالجبنة الموتزاريلا أو الشيدر اللذيذة عند تشكيها وقليها في الزيت الغزير وقت استخدامك لها .
- صوص الكراميل بدون كريمة سهلة و سريعة لكل الحلويات" مربى الحليب"
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