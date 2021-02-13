طريقة عمل الطعميه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أحلي من المطاعم

طريقه عمل الطعميه، تعد الطعميه من أفضل وأشهر الأكلات الشعبية المصرية إلي جانب طبق الفول الشهير، فتعتبر الطعمية والشكشوكة والفول والحواوشي وغيرهم من الأكلات المصرية اللذيذة سهلة وسريعة التحضير وعند تحضيرها في المنزل تحصلي علي طعم أفضل من مطاعم الوجبات السريعة وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقه عمل الطعميه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أحلى من المطاعم لا غني عن تحضيرها تحصلين علي عجينة هشة رائعة.



طريقه عمل الطعميه بالمقادير

المكونات:

نصف كيلو من الفول المدشوش

الكرات الاخضر

البصل الأخضراستخدمي جذوره فقط

كزبرة

شبت

بقدونس

بصلة متوسطة الحجم

عشرة فصوص من الثوم

2 ملعقة كبيرة من الملح

شطة

1/2 ملعقة من الفلفل الأسمر

2 ملعقة من الكزبرة المطحونة

4 ملاعق من الكمون مطحون صغيرة

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر

بصلة متوسطة الحجم

وعند تقديمك إليها قومي بتشكليها دوائر وأقليها في طاسة غزيرة من الزيت وتزيينها بالسمسم عند القلي والتحمير وحشو السندوتشات بالخضار بشرائح من الطماطم والخس والخيار وتقديمها بجانب البطاطس الفرايز الرائعة التي قدمنا طريقة عملها من قبل والمخلل واستمتعي بألذ طعم للطعميه ولن تصبحي في الحاجة إلي شرائها من المطاعم.

طريقة تحضير الطعميه:

يمكنك الاحتفاظ بالخليط في أكياس الثلاجة ووضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة كما يمكنك حشوها بالجبنة الموتزاريلا أو الشيدر اللذيذة عند تشكيها وقليها في الزيت الغزير وقت استخدامك لها .