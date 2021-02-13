العلماء يثبتون فوائد التفاح للدماغ بعدد من الدراسات

فوائد التفاح للدماغ متعددة هذا يعود إلى احتوائه على بعض المواد التي تحفز نمو الخلايا العصبية الجديدة في الدماغ مما يقوي الذاكرة ويزيد التركيز من خلال تأثير هذه المواد على النمو، حيث أُجريت مجموعة من الدراسات على الفئران من خلالها تم إثبات دور التفاح في تحفيز عمل أنشطة الدماغ بسبب احتوائه على مادة ثنائي هيدروكسي بنزويك، فتعرف فيما يلي على هذه الدراسات وكيف أثبتت ذلك.

تأثير المغذيات النباتية على عمل الدماغ

مجموعة من العلماء داخل جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع بعض العلماء في المركز الألماني الامراض العصبية التنمية داخل مدينة دريسدن تمكنوا من اكتشاف أن التركيزات العالية من بعض المغذيات النباتية لها دور في تحفيز تكوين خلايا عصبية جديدة داخل الدماغ، هذا بعد إجراء دراسة معتمدة على الحيوان “الفئران” ولذلك سيتم إجرائها في فترة قادمة على الإنسان.

نتائج دراسة فوائد المغذيات النباتية على خلايا الدماغ

أظهرت النتائج للتجربة التي قاموا بإجرائها أن الخلايا الجذعية داخل الدماغ للفئران البالغة ولدت خلايا عصبية جديدة وعندما أضيف حمض ثنائي هيدروكسي بنزويك الموجود في التفاح إلى الخلايا المزروعة تصبح الخلايا محمية من التلف.

أكدت الدراسة أيضاً أن الخلايا الأولية في الهياكل الدماغية للفئران والمرتبطة بالذاكرة والتعلم كانت تتكاثر وتنمو بنشاط أكبر لتتولد منها المزيد من الخلايا العصبية، ليثبتوا بذلك أن تأثير مادة ثنائي هيدروكسي بنزويك في تكوين خلايا عصبية جديدة مشابه لتأثير التمارين الرياضية التي تحفز توليد الخلايا العصبية.

ومن هنا يعتقد الباحثون أن المركبات الغذائية الأخرى الموجودة في الفواكه عندما يتم حقنها بتركيزات مرتفعة قد يكون لها تأثير إيجابي وجيد لنشاط الدماغ ويزداد هذا التأثير عندما يتم استعمال الكثير من هذه المغذيات مختلطة معا ً.