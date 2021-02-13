كنافة المج التركية هيفوتك هشه وخفيفه والطعم رهيب بكل اسراها 

كنافة المج الكنافة من ضمن الحلويات الأساسية التي يتناولها العديد من الشعوب المختلفة حول العالم في جميع الأوقات وبالاخص في شهر رمضان فهي لديها شعبية كبيرة، لذا يتفننون جميع ربات البيوت في تقديمها وتحضيرها داخل المنزل، كما أن هي طريقة مبتكرة هي تم تحضيرها بعدد من النكهات المختلفة والحشوات الهائلة، كما يتم تقديم الكنافة بعدة طرق مختلفة، كما يمكنك ايضا أن نقوم بتحضير للضيوف ونقوم بتناولها في المناسبات السعيدة واعياد الميلاد سوف نقوم بتحضير اليوم بطريقة عمل الكنافة بالخطوات ذات الطعم الشهي التي اشتهرت بشكل هائل بالاخص في دولة تركيا كما يوجد ايضا بعض الاشخاص يقوموا بتحضيرها بالمانجو والكريمة، فهي طريقة غير تقليدية بالمرة تابعي معي الطريقة.

طريقة عمل كنافة المج بالقشطة

من أسهل الطرق التي يمكن أن نقوم بتحضير تابعي معي:-

500 جرام من الكنافة الطازجة

نصف كوب من السمن أو الزبدة السائلة

كوب من الزبادي ويفضل أن يكون الطازج.

ملعقتين من الدقيق.

كوب من السكر المطحون.

كمية بسيطة من ماء الورد .

القليل من القشطة.

فستق حلبي أو استخدام أي نوع من انواع المكسرات المفضلة لديك.

في وعاء عميق نضع فيه السمن السائل أو الزبدة.

ونقوم برفعه على النار وتكون درجة حرارة النار المتوسطة.

ثم نبدا باضافة الكنافة الطازجة إلى السمنة.

ونقوم بتقليبه بشكل جيد لكي يندمج السمن مع الكنافة.

وعندما تتحمر الكنافة جيدا ويصبح لون الكنافة باللون الذهبي.

نبدأ برفعها من على النار.

وفي اناء اخر نضع فيه كمية من الحليب أو الزبادي ونقوم بوضعه على النار مع كمية من السكر وماء الورد.

ونستمر في دمج هذه المكونات جيدا لكي يصبح السكر مختفي تماما يمكن أيضا أن نقوم باضافة ملعقة واحدة من النشا مع كوب من الماء البارد ونستمر في دمجهم.

ثم نقوم بسكب هذا المزيج على الحليب ونستمر في التقليب حتى يصبح لدينا قوام كريمي كثيف.

يجب أن نقوم باضافة كمية من القشطة لهذا الحليب.

ونستمر في تحريك المكونات جيدا.

ثم نبدا باضافة الكنافة في مج ونضيف اليها القشطة.

ثم نقوم باضافة الكنافة.

ونقوم بعمل طبقات من الكنافة بالقشطة .

وفي آخر الأمر نبدا باضافة المكسرات المختلفة نوعها.