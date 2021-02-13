افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين في يومين فقط

افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه و اليدين من أول استعمال، الوجه واليدين من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى التصبغات والبقع نتيجة للعديد من الأسباب ومن أولهم في التعرض إلى أشعة الشمس المضرة بشكل كبير، والتعرض للهواء الطلق، استخدام الكثير من المنتجات التي قد تسبب الكثير من المشاكل والبشرة، وجميعنا نُريد الحصول على بشرة نضرة وبيضاء وخاليه من أي مشاكل تماما، لذلك نبحث دائما عن افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين من أول استعمال وهذا ما نقدمه إليكم من خلال السطور التالية.افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين
يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة واليدين، وتتميز بأنها موفره للغايه ولا تكون بسعر باهظ مثل الكريمات الطبية الجاهزة، واليكم الآن افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه:
المكونات:
- ثمرة واحدة من البطاطا.
- ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة من زيت الورد.
- نقوم بوضع ثمرة البطاطا بعد غسلها جيدا في وعاء مناسب ونضع عليها كمية بسيطة من الماء، ونتركها على نار هادئة حتى تُسلق وتكون جاهزة للهرس.
- بعد ذلك نضع عليها ملعقتين من الماء، وملعقة من زيت الورد، وملعقة من زيت اللوز الحلو، ويتم خفق المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي وناعم للغاية.
- نقوم تطبيق الكريم على الوجه واليدين والرقبة ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف نحصل على نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول.
المكونات:
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة واحدة من العسل.
طريقة التحضير:
احضري طبق صغير واخفقي المكونات المذكورة سويا حتى يكون القوام كريمي، طبقي الكريم على بشرتك واتركيه لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر واليدين وسوف تلاحظين النتيجة بشكل فوري، يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.
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افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه و اليدين من أول استعمال، الوجه واليدين من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى التصبغات والبقع نتيجة للعديد من الأسباب ومن أولهم في التعرض إلى أشعة الشمس المضرة بشكل كبير، والتعرض للهواء الطلق، استخدام الكثير من المنتجات التي قد تسبب الكثير من المشاكل والبشرة، وجميعنا نُريد الحصول على بشرة نضرة وبيضاء وخاليه من أي مشاكل تماما، لذلك نبحث دائما عن افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين من أول استعمال وهذا ما نقدمه إليكم من خلال السطور التالية.افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين
يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة واليدين، وتتميز بأنها موفره للغايه ولا تكون بسعر باهظ مثل الكريمات الطبية الجاهزة، واليكم الآن افضل كريم طبيعي لتبييض الوجه:
المكونات:
- ثمرة واحدة من البطاطا.
- ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة من زيت الورد.
- نقوم بوضع ثمرة البطاطا بعد غسلها جيدا في وعاء مناسب ونضع عليها كمية بسيطة من الماء، ونتركها على نار هادئة حتى تُسلق وتكون جاهزة للهرس.
- بعد ذلك نضع عليها ملعقتين من الماء، وملعقة من زيت الورد، وملعقة من زيت اللوز الحلو، ويتم خفق المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي وناعم للغاية.
- نقوم تطبيق الكريم على الوجه واليدين والرقبة ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف نحصل على نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول.
المكونات:
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة واحدة من العسل.
طريقة التحضير:
احضري طبق صغير واخفقي المكونات المذكورة سويا حتى يكون القوام كريمي، طبقي الكريم على بشرتك واتركيه لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر واليدين وسوف تلاحظين النتيجة بشكل فوري، يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.
- طريقة عمل كيكة الدخن الهشة في المنزل
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