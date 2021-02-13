دهنة واحدة فقط  للتخلص من الهالات السوداء نهائيا في دقائق وصفة سحرية

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من منا ليس لديه طريقة لتفتيح البشرة ولكن ليس لديه الحل الاكيد لتفتيح البشرة، والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم وبالأخص إذا كانت المقبلين على الزواج يعانون بشكل دائم من البحث عن طريقة، وعلى التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة، والتي تسبب احراج كامل لذلك سوف نتحدث اليوم عن الوصفة الفعالة والمتميزة، من الطماطم والكركم التي تساعد على تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد في البشرة كما أنها تقضي على الاحمرار الناتج من بعض العوامل الخارجية والعمل الداخلية وسوء التغذية
للتخلص من الهالات السوداء نهائيا
من المعروف عن البرتقال أنه غني بالعديد من الفيتامينات التي يعمل ايضا على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف التي تواجه بعض الفتيات بالإضافة إلى الزبادي التي تعمل على تنعيم البشرة وترطيبهاالمكونات:-
- قشور البرتقال المجفف.
- ثلاث ملاعق من الزبادي ملعقتين من اللبن.
- نضع قشور البرتقال مع الزبادي والحليب في الخلاط الكهربائي وعندما نحصل على خليط سميك كالكريم.
- نبدأ بوضعه في وعاء نظيف معقم.
- ثم نقوم بوضع هذا المزيج على البشرة الرطبة.
- يكرر هذا الماسك يوميا.
- نقوم بوضعه أثناء فترة النوم بعد التخلص من بقايا الميك اب التي يتواجد في البشرة.
- بطاطس المبشور.
- عسل نحل.
- فازلين طبي.
- خليط البطاطس المهروسة.
- مع كمية بسيطة من عسل النحل.
- ثم إضافة الفازلين ملعقة واحدة تكفي هذا الماسك.
- ثم نبدأ بوضع على البشرة واليدين والرقبه.
- ثم انتظر مدة تصل إلي 20 دقيقة أو نصف ساعة.
- ثم قومي بغسيل البشرة جيدا.
- الوصفة الاشهر على الاطلاق هى وصفة العسل والفازلين للتخلص من الهالات بسهولة.
- كما تعتبر وصفة تساعد على تفتيح البشرة.
- التخلص من الندبات التي تتواجد في البشرة.
- هذه الوصفة الطبيعية وفعالة تساعد على التخلص من ترهلات البشرة.
- كما لديها تأثير قوي في تفتيح البشرة.
- لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام البطاطس هي تخلصك أيضا من الحروق التي تتواجد بالبشرة بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية.
ولكن احرصي على استخدام هذا المسك دائما وبشكل دوري لكي تتمتعي اشراقه واطالة رائعه.
- فتح باب التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء ١٤٤٢ كلية الملك فهد الأمنية
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من منا ليس لديه طريقة لتفتيح البشرة ولكن ليس لديه الحل الاكيد لتفتيح البشرة، والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم وبالأخص إذا كانت المقبلين على الزواج يعانون بشكل دائم من البحث عن طريقة، وعلى التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة، والتي تسبب احراج كامل لذلك سوف نتحدث اليوم عن الوصفة الفعالة والمتميزة، من الطماطم والكركم التي تساعد على تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد في البشرة كما أنها تقضي على الاحمرار الناتج من بعض العوامل الخارجية والعمل الداخلية وسوء التغذية
للتخلص من الهالات السوداء نهائيا
من المعروف عن البرتقال أنه غني بالعديد من الفيتامينات التي يعمل ايضا على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف التي تواجه بعض الفتيات بالإضافة إلى الزبادي التي تعمل على تنعيم البشرة وترطيبهاالمكونات:-
- قشور البرتقال المجفف.
- ثلاث ملاعق من الزبادي ملعقتين من اللبن.
- نضع قشور البرتقال مع الزبادي والحليب في الخلاط الكهربائي وعندما نحصل على خليط سميك كالكريم.
- نبدأ بوضعه في وعاء نظيف معقم.
- ثم نقوم بوضع هذا المزيج على البشرة الرطبة.
- يكرر هذا الماسك يوميا.
- نقوم بوضعه أثناء فترة النوم بعد التخلص من بقايا الميك اب التي يتواجد في البشرة.
- بطاطس المبشور.
- عسل نحل.
- فازلين طبي.
- خليط البطاطس المهروسة.
- مع كمية بسيطة من عسل النحل.
- ثم إضافة الفازلين ملعقة واحدة تكفي هذا الماسك.
- ثم نبدأ بوضع على البشرة واليدين والرقبه.
- ثم انتظر مدة تصل إلي 20 دقيقة أو نصف ساعة.
- ثم قومي بغسيل البشرة جيدا.
- الوصفة الاشهر على الاطلاق هى وصفة العسل والفازلين للتخلص من الهالات بسهولة.
- كما تعتبر وصفة تساعد على تفتيح البشرة.
- التخلص من الندبات التي تتواجد في البشرة.
- هذه الوصفة الطبيعية وفعالة تساعد على التخلص من ترهلات البشرة.
- كما لديها تأثير قوي في تفتيح البشرة.
- لذا يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام البطاطس هي تخلصك أيضا من الحروق التي تتواجد بالبشرة بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية.
ولكن احرصي على استخدام هذا المسك دائما وبشكل دوري لكي تتمتعي اشراقه واطالة رائعه.
- فتح باب التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء ١٤٤٢ كلية الملك فهد الأمنية
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