أسهل طريقة بان كيك ب 4 مكونات فقط بدون حليب وفي 10 دقائق

أسهل طريقة بان كيك ب 4 مكونات ، بان كيك أو يسمى أيضا ب كيك الطاسة ، بسبب عدم حاجته إلي الفرن ، وهذه الطريقة تختلف عن باقي الطرق، وهي الطريقة البرازيلية ، وتختلف عن الطريقة الأمريكية ، بسبب اعتمادها اعتماد كبير علي الجزر بديل اللبن ليعمل علي تطريه الكيك ، واليك الوصفة المثالية لحلوى سريعة أسهل طريقة بان كيك ب 4 مكونات فقط يمكنك إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة وفي 10 دقائق فقط ، مغذي جدا يمكنك إعداده بحشو النوتيلا أو الشوكولاتة أو سادة . مقادير البان كيك بدون حليب 1 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

4 ملاعق كبيرة من السكر

7 ملاعق كبيرة من الزيت

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 جزرة كبيرة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

معلقة صغيرة من الملح أسهل طريقة تحضير بان كيك في الخلاط أضيفي الجزر والسكر والزيت والفانيليا والبيض واخفقي جيدا وتأكدي بالملعقة بامتزاج الجزر مع المكونات أضيفي الملح والبيكنج باودر والدقيق في وعاء قومي بصب الخليط في طاسة غير قابلة للصق لسهولة التقليب وبدون دهون علي نار هادئة أضيفي مقدار من الخليط ويتم توزعيه بشكل دائري وإضافة معلقة من النوتيلا في المنتصف ثم طبقة من الخليط فوقها. واقلبيها علي الوجه الآخر وبعد الرفع من علي النار قومي بتغطيته حتى لا ينشف قوامه صوص الشوكولاتة اللذيذ للتقديم مقادير البان كيك بدون حليبأسهل طريقة تحضير بان كيكصوص الشوكولاتة اللذيذ للتقديم مكونات الصوص: أضيفي 3 ملاعق من السكر

معلقتين من الزبدة

معلقة من القهوة سريعة الذوبان

معلقة من الكاكاو الخام غير المحلي

كوب إلا ربع من الحليب طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات أولا علي البارد

ارفعي الخليط علي النار وقومي بالتقليب حتى تذوب المكونات واستمتعي ب بان كيك بقوام طري وطعم رائع مختلط بصوص شوكولاتة ينال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمه بجانب المشروبات وتحضيره في وجبات العشاء أو الإفطار بأكثر من طريقة ويمكنك جعله صحي أكثر باستخدام طبقة من العسل والفواكه بديل الشوكولاتة رابط دخول السبورة الفنلندية whiteboard.fi أحدث تقنيات التعليم الوسوم

أسهل طريقة بان كيك ب 4 مكونات ، بان كيك أو يسمى أيضا ب كيك الطاسة ، بسبب عدم حاجته إلي الفرن ، وهذه الطريقة تختلف عن باقي الطرق، وهي الطريقة البرازيلية ، وتختلف عن الطريقة الأمريكية ، بسبب اعتمادها اعتماد كبير علي الجزر بديل اللبن ليعمل علي تطريه الكيك ، واليك الوصفة المثالية لحلوى سريعة أسهل طريقة بان كيك ب 4 مكونات فقط يمكنك إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة وفي 10 دقائق فقط ، مغذي جدا يمكنك إعداده بحشو النوتيلا أو الشوكولاتة أو سادة . مقادير البان كيك بدون حليب 1 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

4 ملاعق كبيرة من السكر

7 ملاعق كبيرة من الزيت

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 جزرة كبيرة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

معلقة صغيرة من الملح أسهل طريقة تحضير بان كيك في الخلاط أضيفي الجزر والسكر والزيت والفانيليا والبيض واخفقي جيدا وتأكدي بالملعقة بامتزاج الجزر مع المكونات أضيفي الملح والبيكنج باودر والدقيق في وعاء قومي بصب الخليط في طاسة غير قابلة للصق لسهولة التقليب وبدون دهون علي نار هادئة أضيفي مقدار من الخليط ويتم توزعيه بشكل دائري وإضافة معلقة من النوتيلا في المنتصف ثم طبقة من الخليط فوقها. واقلبيها علي الوجه الآخر وبعد الرفع من علي النار قومي بتغطيته حتى لا ينشف قوامه صوص الشوكولاتة اللذيذ للتقديم مقادير البان كيك بدون حليبأسهل طريقة تحضير بان كيكصوص الشوكولاتة اللذيذ للتقديم مكونات الصوص: أضيفي 3 ملاعق من السكر

معلقتين من الزبدة

معلقة من القهوة سريعة الذوبان

معلقة من الكاكاو الخام غير المحلي

كوب إلا ربع من الحليب طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات أولا علي البارد

ارفعي الخليط علي النار وقومي بالتقليب حتى تذوب المكونات واستمتعي ب بان كيك بقوام طري وطعم رائع مختلط بصوص شوكولاتة ينال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمه بجانب المشروبات وتحضيره في وجبات العشاء أو الإفطار بأكثر من طريقة ويمكنك جعله صحي أكثر باستخدام طبقة من العسل والفواكه بديل الشوكولاتة رابط دخول السبورة الفنلندية whiteboard.fi أحدث تقنيات التعليم

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