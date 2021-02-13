تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة.. كنز في بيتك لن تستغني عنه بعد اليوم

تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة بطبيعة الحال دائما نجد أن اغلب الاشخاص ينشغلون إذا كان في العمل أو في الدراسة، يوجد أي وقت للاهتمام بالبشرة، وجمالها وذلك لضيق الوقت ولكن يوجد ايضا بعض الشركات التي تقوم بالاعلان عن كريمات الترطيب أو التفتيح، لذلك تقوم هذه الشركات باستغلال المواقف وتبدأ في تصنيع كريمات غير طبيعية كيماوية ضارة، تؤثر بشكل سلبي على جميع النساء وتسبب لهم أيضا ضرر للبشرة، لذلك قد وجدنا اليوم حل اكيد من استخدام هذه الوصفة من القهوة فهي غنية عن التعريف لانها من الوصفات الطبيعية التي تستخدم للاطفال والكبار، ويرجع ذلك لأنها امنه جدا على الجلد كما تعتبر هذه الطريقة اثيوبية يستخدمها العديد للحصول على بشرة رائعة وشعر غامق. تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة مكونات الوصفة:- ملح البحر

كمية من زيت الزيتون.

ربع كوب من القهوة ويفضل أن تكون المطحونة أو التفل. طريقة تطبيق الوصفة الفعالة:- زيت زيتون مع ملح البحر نقوم بمزجهم جيدا.

ثم نبدا باضافة البن المطحون.

ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا ونبدأ باستخدام المقشر الطبيعي من عسل النحل والسكر.

تطبيق على البشرة.

كرري عزيزتي الماسك اكثر من مره لكي تحصلي على البياض الناصع، وبشرة خالية من الهالات السوداء والبقع الداكنة. فوائد الماسك نحصل على العديد من الفوائد عند استخدامنا لهذا الوصفة.

كما أنها تجعل دائما البقع التي تتواجد في البشره مخفية تماما وتقضي عليها في وقت قليل.

الحصول على الكولاجين الطبيعي يأتي من استخدامنا لهذه الوصفة. ماسك المايونيز والقهوة خمس ملاعق من المايونيز .

ملعقتين من تفل القهوة. طريقة تطبيق الوصفة الفعالة:- نستعين في هذا الماسك باستخدام الخلاط الكهربائي ونضع فيها المايونيز والقهوة.

ندمجهم جيدا.

يطبق هذا الماسك على الشعر مباشرة.

ويترك اقل من 15 دقيقة.

ثم نكرر هذه العملية من المايك الفعال ثلاث مرات في الأسبوع. لان المايونيز دائما يساعدنا في ترطيب الشعر كما أنه يعتبر ايضا مرطب قوي للبشرة، لذا القهوة تساعد البشر والشعر على المعونة الهائلة استخدامك لهذه الماسكات سوف يساعدك كثير للقضاء لمشاكل البشرة والشعر التي تواجهينها وبالأخص في فصل الصيف. تعرفي على طريقة جديدة من البطاطس المقرمشة للأطفال البطاطس الحلزونية الوسوم

تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة بطبيعة الحال دائما نجد أن اغلب الاشخاص ينشغلون إذا كان في العمل أو في الدراسة، يوجد أي وقت للاهتمام بالبشرة، وجمالها وذلك لضيق الوقت ولكن يوجد ايضا بعض الشركات التي تقوم بالاعلان عن كريمات الترطيب أو التفتيح، لذلك تقوم هذه الشركات باستغلال المواقف وتبدأ في تصنيع كريمات غير طبيعية كيماوية ضارة، تؤثر بشكل سلبي على جميع النساء وتسبب لهم أيضا ضرر للبشرة، لذلك قد وجدنا اليوم حل اكيد من استخدام هذه الوصفة من القهوة فهي غنية عن التعريف لانها من الوصفات الطبيعية التي تستخدم للاطفال والكبار، ويرجع ذلك لأنها امنه جدا على الجلد كما تعتبر هذه الطريقة اثيوبية يستخدمها العديد للحصول على بشرة رائعة وشعر غامق. تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة تفل القهوة فوائد وأستخدامات رهيبة مكونات الوصفة:- ملح البحر

كمية من زيت الزيتون.

ربع كوب من القهوة ويفضل أن تكون المطحونة أو التفل. طريقة تطبيق الوصفة الفعالة:- زيت زيتون مع ملح البحر نقوم بمزجهم جيدا.

ثم نبدا باضافة البن المطحون.

ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا ونبدأ باستخدام المقشر الطبيعي من عسل النحل والسكر.

تطبيق على البشرة.

كرري عزيزتي الماسك اكثر من مره لكي تحصلي على البياض الناصع، وبشرة خالية من الهالات السوداء والبقع الداكنة. فوائد الماسك نحصل على العديد من الفوائد عند استخدامنا لهذا الوصفة.

كما أنها تجعل دائما البقع التي تتواجد في البشره مخفية تماما وتقضي عليها في وقت قليل.

الحصول على الكولاجين الطبيعي يأتي من استخدامنا لهذه الوصفة. ماسك المايونيز والقهوة خمس ملاعق من المايونيز .

ملعقتين من تفل القهوة. طريقة تطبيق الوصفة الفعالة:- نستعين في هذا الماسك باستخدام الخلاط الكهربائي ونضع فيها المايونيز والقهوة.

ندمجهم جيدا.

يطبق هذا الماسك على الشعر مباشرة.

ويترك اقل من 15 دقيقة.

ثم نكرر هذه العملية من المايك الفعال ثلاث مرات في الأسبوع. لان المايونيز دائما يساعدنا في ترطيب الشعر كما أنه يعتبر ايضا مرطب قوي للبشرة، لذا القهوة تساعد البشر والشعر على المعونة الهائلة استخدامك لهذه الماسكات سوف يساعدك كثير للقضاء لمشاكل البشرة والشعر التي تواجهينها وبالأخص في فصل الصيف. تعرفي على طريقة جديدة من البطاطس المقرمشة للأطفال البطاطس الحلزونية

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