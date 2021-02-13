طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة في نصف ساعة وبخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة عيد الحب بخطوات بسيطة، تعد الكيكة عامة من أفضل الحلويات الشهية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بعدة طرق مختلفة وحشوات متنوعة، حيث يمكن أن تحضر الكيكة بالشيكولاتة أو بنكهه البرتقال، والفانيليا، والحليب، والجديد اليوم في مقالنا هذا سوف نتحدث عن طريقة عمل كيكة عيد الحب، والتي تحضر في المناسبات مثل مناسبة عيد الحب والذي يحتفل به العديد من الأشخاص كل عام، تابعونا للتعرف على طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة. طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة مكونات الكيكة: 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة خل تفاح.

نصف ملعقة صودا الخبز.

ملعقة كبيرة كاكاو بودر.

كوب زبدة.

2 بيضة.

2 كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف كبيرة لون طعام أحمر.

كريمة جاهزة للحشو. طريقة التحضير: نحضر إناء ويوضع فيه الدقيق والملح، ثم نحضرإناء آخر نضع فيه السكر والزبدة.

تقلب المكونات ثم يضاف البيض مع الإستمرار بالخفق، ثم يضاف الدقيق مع الحليب تدريجياً حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يضاف الفانيليا مع الإستمرار بالخفق.

يحضر إناء صغير يوضع فيه الكاكاو البودر و لون الطعام الأحمر ثم يخلطوا مع بعض حتى تتكون عجينة متجانسة.

يضاف إلى خليط الدقيق وتخلط المكونات معاً، ثم يتم وضع صودا الخبز وخل التفاح في كوب صغير، ثم يتم خلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم يضاف إلى خليط الدقيق ويتم خلطهم جيداً معاً.

يحضر قالب الكيك و يدهن بالقليل من الزبدة ويرش بالقليل من الدقيق، ثم يوضع خليط الكيك في القالب ويدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

يخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد، ثم يقسم إلى ثلاث طبقات ثم يتم تقطيع ورقة بيضاء على شكل قلب، وتوضع عليها الكيكة ويتم تشكيل الكيكة على شكل قلب.

يتم وضع طبقة من الكريمة بين طبقات الكيك حتى الإنتهاء من الكريمة بالكامل.

تزين الكيكة ببعض الكريمة من الوجه مع وضع بعض من قطع فاكهة الفراولة ثم تقدم. كيفية تحضير الفريكة من الدجاج للعائلة الوسوم

طريقة عمل كيكة عيد الحب بخطوات بسيطة، تعد الكيكة عامة من أفضل الحلويات الشهية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر بعدة طرق مختلفة وحشوات متنوعة، حيث يمكن أن تحضر الكيكة بالشيكولاتة أو بنكهه البرتقال، والفانيليا، والحليب، والجديد اليوم في مقالنا هذا سوف نتحدث عن طريقة عمل كيكة عيد الحب، والتي تحضر في المناسبات مثل مناسبة عيد الحب والذي يحتفل به العديد من الأشخاص كل عام، تابعونا للتعرف على طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة. طريقة عمل كيكة عيد الحب بالفراولة مكونات الكيكة: 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة خل تفاح.

نصف ملعقة صودا الخبز.

ملعقة كبيرة كاكاو بودر.

كوب زبدة.

2 بيضة.

2 كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف كبيرة لون طعام أحمر.

كريمة جاهزة للحشو. طريقة التحضير: نحضر إناء ويوضع فيه الدقيق والملح، ثم نحضرإناء آخر نضع فيه السكر والزبدة.

تقلب المكونات ثم يضاف البيض مع الإستمرار بالخفق، ثم يضاف الدقيق مع الحليب تدريجياً حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يضاف الفانيليا مع الإستمرار بالخفق.

يحضر إناء صغير يوضع فيه الكاكاو البودر و لون الطعام الأحمر ثم يخلطوا مع بعض حتى تتكون عجينة متجانسة.

يضاف إلى خليط الدقيق وتخلط المكونات معاً، ثم يتم وضع صودا الخبز وخل التفاح في كوب صغير، ثم يتم خلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم يضاف إلى خليط الدقيق ويتم خلطهم جيداً معاً.

يحضر قالب الكيك و يدهن بالقليل من الزبدة ويرش بالقليل من الدقيق، ثم يوضع خليط الكيك في القالب ويدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

يخرج الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد، ثم يقسم إلى ثلاث طبقات ثم يتم تقطيع ورقة بيضاء على شكل قلب، وتوضع عليها الكيكة ويتم تشكيل الكيكة على شكل قلب.

يتم وضع طبقة من الكريمة بين طبقات الكيك حتى الإنتهاء من الكريمة بالكامل.

تزين الكيكة ببعض الكريمة من الوجه مع وضع بعض من قطع فاكهة الفراولة ثم تقدم. كيفية تحضير الفريكة من الدجاج للعائلة

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