طريقة عمل بطاطس مقلية مقرمشة صحية ولذيذة بدون شرب زيت

طريقة عمل البطاطس المقلية مقرمشة وصحية وبدون شرب زيت، البطاطس المقلية من أشهر أنواع المقالي المفضلة لدي الجميع سواء كبار أو صغار وذلك لأنها تتميز باللون الذهبي الرائع والطعم اللذيذ، وعلي الرغم من عشق الكثير من الأشخاص إلي تناولها إلا أنها قد تؤثر علي صحتنا حيث أنها تتشبع بالزيت مما يجعلها غير ملائمة لكبار السن وأصحاب مرضي السكري، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقلية مقرمشة وصحية والسر في نجاحها خالية من الزيت.

طريقة عمل البطاطس المقلية مقرمشة وأسرار نجاحها بدون زيت

البطاطس المقلية تتواجد دائماً علي مائدة الطعام وذلك لأنها تعد من أفضل أنواع المقبلات اللذيذة والتي تساعد علي فتح الشهية قبل تناول الوجبات الرئيسية، ولكن حرصاً علي سلامة أفراد الأسرة تبحث كل الأمهات عن أفضل الطرق للحصول علي بطاطس مقلية تكون أكثر صحة ومقرمشة في نفس الوقت دون أن تتشرب الزيت، ولذا في هذا المقال سوف أقدم لكم أهم أسرار عمل البطاطس المقلية بطريقة صحية وبدون شرب زيت.

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

أولاً قومي بغسل حبات البطاطس جيداً من الأتربة، ثم يتم تقشيرها وتقطيعها علي شكل أصابع ليست رفيعة ولا سميكة.

قومي بوضع البطاطس في وعاء عميق ثم ضعي عليها الملح والخل، وقلبيها جيداً ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة في الثلاجة حتي تتخلص من كل الماء الزائد.

تصفي البطاطس جيداً ثم توضع في زيت غزير ساخن مع عدم التقليب حتي لا تتكسر أصابع البطاطس، ثم نقوم بإخراجها عندما تأخذ اللون الذهبي علي مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد، وبهذا تكون البطاطس مقرمشة وبطريقة صحية، حيث أن الملح والخل يجعلها مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل بدون أن تمتص الزيت وبالهناء والشفاء.

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