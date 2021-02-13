بدون زيت تحضير البطاطس المقرمشة المقلية مثل المطاعم خطوة بخطوة

تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الوجبات التي يعشقها الأشخاص بداية من الأطفال والآباء ولا يرتبط وجودها بوقت معين فهي دائمة التحضير وتصلح للتناول بجانب مختلف الوجبات حتى أنه يكثر وجودها في المطاعم بجانب المشويات و كطبق أساسي يفضله الأطفال ما بين الوجبة والأخرى وتقوم الأمهات بتحضيرها ولكن تحمل البطاطس الزيوت نتيجة القلي ولا يعتبر وجود الزيت شئ مفضل لذلك تريد الأمهات وبعض الفتيات البحث عن طرق لتحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم المقرمشة والخالية من الزيوت وبسبب كثرة الأسئلة عن الطريقة نقوم بنقلها من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة المقلية

تعتبر البطاطس المقلية المقرمشة في المطاعم هي أكثر الأشياء التي تشغل البعض بكيفية تحضيرها بتلك الطريقة الخالية من الزيوت ومتبله بذلك الشكل الذي يظهر لنا وتعتقد الأمهات أن الأمر صعباً أو لا يمكن تحضيرها في المنزل لذلك الشكل المقرمش ولكن بالعكس فإن الطريقة سهلة.

المكونات:

واحدة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من بهارات الثوم وأخرى من الزعتر.

كمية مناسبة من الملح.

أربع أكواب من الماء المغلي.

رشة من النشا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

تقطيع البطاطس كما هو معهود على هيئة أصابع نضع شرائح البطاطس في الماء المغلي الذي سبق تحضيره. بعد خمس دقائق نقوم بتصفية الماء ونتركها حتى تجف. نسكب كلاً من زيت الزيتون والنشا وبعض المكونات الأخرى من البهارات على البطاطس وتقليبها حتى تصبح المكونات جزء من البطاطس. نحضر صينية على أن تكون الصينية من النوع الغير لاصق ونقوم بوضع البطاطس بها بشكل مفرود. ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرون دقيقة وسيتم تحضيرها كما تحتاج بطريقة مقرمشة وشهية وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم فور خروجها من الفرن.

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طريقة التحضير