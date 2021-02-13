أسهل طرق عمل بسكوت الشاي مثل المصانع في المنزل

يعتبر بسكوت الشاي من أنواع المخبوزات الهشة التي يمكن عملها بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويتم تحضيره في المنزل بمكونات اقتصادية بدون تكلفة، تجعل الكثير من ربات البيوت يهتمون بصناعته في المنزل، ويحتوي البسكوت على بعض العناصر الغذائية الهامة لاحتوائية على اللبن والبيض وهم عنصران مهمان لبناء جسم الأطفال، ويقدم أثناء وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو فنجان من القهوة، ويوجد منه أنواع عديدة مثل بسكوت القهوة، وبسكوت البرتقال، وبسكوت النشادر، وبسكوت الكاكاو، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي المقرمش اللذيذ في المنزل مثل المصانع.

مكونات بسكوت الشاي

يحتوي هذا النوع من البسكوت على المكونات الآتية:-

عدد 2 حبة من البيض. عدد 1 كوب من السكر. عدد 1 كوب من السمنة. ملعقة من الزبادي. كوب من الحليب السائل. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر خلاط كهربائي ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، ونقوم بخفقهم جيداً، ثم نقوم بإضافة السمنة، وملعقة الزبادي، والحليب، ونخفقهم مرة أخرى حتى يصبح لون الخليط أبيض.

نقوم بإفراغ الخليط في بولة كبيرة الحجم، ثم نضيف الدقيق، وملعقة البيكنج بودر، بالتدريج حتى نحصل على عجينة طريه ومتماسكة وسهلة التشكيل.

نقوم بتشكيل العجين على حسب الشكل الذي نرغب فيه، ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونرص فيها البسكوت.

نقوم بإشعال الفرن ونقوم بإدخال الصواني بها، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلً ونقدمها مع الشاي.

طريقة عمل بسكوت النشادر بالمنزل

يتم تحضير بسكوت النشادر بمكونات وخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم، ونضع بها خمس بيضات، وخمس أكياس من الفانيليا، ونقلبهم جيداً، ثم نضيف 2 كوب من السكر، وربع كيلو من السمنة، وكوب من الحليب، ونقوم بخفق جميع المكونات بالمضرب الكهربائي. نقوم بإضافة الدقيق، وملعقة كبيرة من النشادر، ونقوم بعجن المكونات مع بعض حتى تصبح عجينه متماسكة. نضع العجين في كيس الحلواني، ونقوم بعمل أصابع البسكوت على صينية مدهونه. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقدم البسكوت بالهناء والشفاء.