أقوي كيراتين منزلي لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله حرير من أول استخدام، الكيراتين هو البروتين الطبيعي الموجود في الشعر والذي يعد المسئول عن تقويته وجعله لامع، ولكن هذا البروتين يقل عند أصحاب الشعر الجاف والخشن وهذا ما يتسبب في خشونة الشعر، ولهذا تلجأ إلي صالون التجميل باعتباره الحل الوحيد للحصول علي شعر ناعم كالحرير، وهذه الطريقة تجعل الشعر ناعم الملمس لفترة طويلة وعلي الرغم من فاعليتها إلا أن لها أضرار كبيرة علي صحة الشعر فيما بعد، لأنها تتكون من مواد كيماوية تعرض الشعر للتلف والتساقط ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكي كيراتين منزلي وطبيعي يمنحك شعر ناعم حرير من أول مرة.

كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الجاف والخشن لشعر حريري بدون أي كيماويات

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو أمر هام بالنسبة للعديد من الفتيات والسيدات، وذلك لأنها ترغب في شعر ناعم حتي تبدو في إطلاله رائعة ولكن هناك أسباب كثيرة تتسبب في خشونة الشعر، مثل إتباع طرق خاطئة في العناية بالشعر أو كثرة استخدام الصبغة أو استعمال أدوات التصفيف بصفة مستمرة، ولذا في هذا المقال سوف نستعرض سوياً طريقة عمل أقوي كيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن بمكونات منزلية آمنة علي الشعر.

كيراتين الأرز والنشا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف والخشن

الأرز معروف بفوائده الكثيرة للشعر وذلك لأنه يعمل علي علاج مشاكل الشعر كالتقصف والتساقط، كما يحتوي علي أحماض أمينيه هامة في تنعيم الشعر ولمعانه، والنشا يتميز بقدرته علي توفير النعومة واللمعان للشعر لاحتوائه علي العديد من الفيتامينات، وزيت جوز الهند من أفضل الزيوت المرطبة للشعر والذي يعمل علي تنعيم الشعر بطريقة رهيبة.

4 ملاعق كبيرة من الأرز النيء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 كوب متوسط من الماء.

تعد طريقة التحضير هامة ويجب الالتزام بالخطوات جيداً للحصول علي أفضل نتيجة، كل ما عليك هو القيام بوضع الأرز في إناء ثم ضعي الماء وبعد ذلك ارفعي الإناء علي نار متوسطة.

في إناء ثم ضعي الماء وبعد ذلك ارفعي الإناء علي نار متوسطة. نترك الأرز حتي يمتص كل الماء ثم نضعه في الخلاط الكهربائي مع إضافة القليل من الحليب، وبعد ذلك أضيفي النشا وزيت جوز الهند واخلطي المكونات حتي تصبح كريمي.

طريقة الاستخدام هي غسل الشعر قبل الاستخدام مع تركه حتي يصبح رطب فقط وليس جاف، ثم يقسم الشعر إلي عدة خصل صغيرة وتدهن كل خصلة من الجذور حتي الأطراف جيداً.

يلف الشعر ويغطي بكيس بلاستيكي أو غطاء للشعر ويترك الكيراتين المنزلي لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء أولاً للتخلص من الكيراتين ثم الشامبو ويستخدم هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي أن الشعر أصبح ناعم الملمس وأكثر ترطيب.

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مكونات كيراتين تنعيم الشعر الجاف والخشن لشعر حريريطريقة تحضير كيراتين تنعيم الشعر وكيفية استخدامه