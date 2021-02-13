طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص اللذيذ بمذاق لا يُقاوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة اللذيذة، تُعد كيكة الشوكولاته من أنجح الوصفات التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر، حيث يوجد أنواع مختلفة من الكيكات مثل الكيك بالشيكولاته، والكيك بالبرتقال، والكيك بالفانيليا، وغيره بالكثير من النكهات المختلفة، وجميعها مفضلة لدي الصغار والكبار، ويتم استخدامها وإعدادها في كافه المناسبات مثل أعياد الميلاد وغيرها، ويمكن عمل الكيك كواحد من وجبات الإفطار الخفيفة ويمكن تناولها أيضا كطعام بسيط بين الوجبات الأخرى، واليكم أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاته بالصوص المميز واللذيذ في الخطوات التالية. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص المكونات: 2 كوب دقيق أبيض منخول جيداً.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

كوب ونصف من السكر الناعم البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشه صغيرة من الملح.

كوب زبادي.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب حليب.

نصف كوب من السمن.

ملعقة واحدة من الخل.

ملعقة واحدة من الفانيليا. خطوات عمل كيكة الشيكولاته

احضري الخلاط الكهربائي وقومي بوضع كافة المواد السائلة، ومعهم الفانيليا والسكر واخفقيهم جيدا حتى يتكون لدينا خليط سائل وناعم وخالي من أي حبيبات أوتكتلات.

وفي وعاء أخر قومي بخفق كلا الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر ورشه الملح جيدا، بعد ذلك ابدئي في إنزال الدقيق على الخليط السائل حتى يتكون لدينا عجينة ذات قوام مناسب.

احضري صينية مناسبة وقوموا بدهنها بالقليل من السمن ويرش فيها القليل من الدقيق، وصبي الخليط بداخلها و ضعيها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج، وتأخذ اللون المناسب. طريقة عمل صوص الشوكولاته المكونات: كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة من الكاكاو.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب من الزيت النباتي.

مكسرات إن وجد. طريقة التحضير: قومي بوضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس وتصبح صوص شيكولاته ناعم، يمكن وضعه على الكيك بعد تقطيعها والحصول أحلى وأسهل كيك بالشوكولاته بصوص لذيذ للغاية.

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طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة اللذيذة، تُعد كيكة الشوكولاته من أنجح الوصفات التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر، حيث يوجد أنواع مختلفة من الكيكات مثل الكيك بالشيكولاته، والكيك بالبرتقال، والكيك بالفانيليا، وغيره بالكثير من النكهات المختلفة، وجميعها مفضلة لدي الصغار والكبار، ويتم استخدامها وإعدادها في كافه المناسبات مثل أعياد الميلاد وغيرها، ويمكن عمل الكيك كواحد من وجبات الإفطار الخفيفة ويمكن تناولها أيضا كطعام بسيط بين الوجبات الأخرى، واليكم أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاته بالصوص المميز واللذيذ في الخطوات التالية. طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص المكونات: 2 كوب دقيق أبيض منخول جيداً.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

كوب ونصف من السكر الناعم البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشه صغيرة من الملح.

كوب زبادي.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب حليب.

نصف كوب من السمن.

ملعقة واحدة من الخل.

ملعقة واحدة من الفانيليا. خطوات عمل كيكة الشيكولاته

احضري الخلاط الكهربائي وقومي بوضع كافة المواد السائلة، ومعهم الفانيليا والسكر واخفقيهم جيدا حتى يتكون لدينا خليط سائل وناعم وخالي من أي حبيبات أوتكتلات.

وفي وعاء أخر قومي بخفق كلا الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر ورشه الملح جيدا، بعد ذلك ابدئي في إنزال الدقيق على الخليط السائل حتى يتكون لدينا عجينة ذات قوام مناسب.

احضري صينية مناسبة وقوموا بدهنها بالقليل من السمن ويرش فيها القليل من الدقيق، وصبي الخليط بداخلها و ضعيها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج، وتأخذ اللون المناسب. طريقة عمل صوص الشوكولاته المكونات: كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة من الكاكاو.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب من الزيت النباتي.

مكسرات إن وجد. طريقة التحضير: قومي بوضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس وتصبح صوص شيكولاته ناعم، يمكن وضعه على الكيك بعد تقطيعها والحصول أحلى وأسهل كيك بالشوكولاته بصوص لذيذ للغاية.

رابط تسجيل مولود جديد إلكترونياً بالمملكة عبر موقع أبشر الإلكتروني

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