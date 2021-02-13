حلى ليالي لبنان بدقيق السميد في 10 دقائق حلى سميد اللبناني بكل الوصفات

طريقة حلى ليالي لبنان من حلويات المميزة من داخل المطبخ اللبناني التي تتربع على مائدة السهرات المختلفة ما بين الأقارب والأصدقاء، سنتعلم معا طريقة تحضير ليالي لبنان محلى بارد مصنوع من السميد بطعم شهي بخطوات بسيطة من مكونات أصلية وستحصلي على نتيجة أفضل يمكنك تجربتها بنفسك لإسعاد أسرتك فتابعي حلى بارد ليالي لبنان بوصفات مختلفة بطعم رائع وشكل جميل كله ذوق.

2 كوب ونصف من الماء. عبوة من الحليب المكثف المحلى. نصف كوب من دقيق سميد الناعم. 2 بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من ماء الزهر. كوب من الكريمة السائلة. أو كوب من القشطة. 3 ملاعق كبيرة فستق مطحون. 3 ملاعق كبيرة من رقائق اللوز المحمص.

يستغرق لتحضيرها حوالي ربع ساعة فقط حلى بدون فرن.

ضعي الماء مع الحليب المكثف المحلى في وعاء على نار متوسطة وقلبي المزيج من وقت لآخر حتى تصل إلى الغليان.

ثم قومي يخفق داخل الوعاء كل من البيض ودقيق السميد وضيفي على المزيج كل من الحليب الذي تم وضعه على النار وقلبي بقوة كل مكونات لمدة 3 دقائق أو عندما يتكاثف المزيج.

ثم ارفعي الوعاء من على النار وضيفي إلى المزيج كل من ماء الورد وماء الزهر وحركي كل مكونات واسكبيها في طبق كبير.

وافرديها بملعقة خشبية واتركيها بالطبقة جانبا حتى تبرد تماما قبل تنظيمها.

ثم زيني الطبق بالكريمة المخفوقة وعلى الوجه رشي الفستق ورقائق اللوز المحمص، تقدم باردة حلى ليالي لبنان مع الشاي أو القهوة والعصير.

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انتشرت ليالي لبنان في الكثير من الدول العربية ومنها إلى دول العالم، فقد أصبحت من الأطعمة التي تمثل جزء من الهوية اللبنانية بالعالم العربي وسنتعرف عمل حلى ليالي لبنان بالبسكويت بخطوات بسيطة.

100 جرام من بسكويت الشاي مطحون ناعم. 2 كوب من الحليب السائل. 2 ملعقة كبيرة من السكر. 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف كوب من مكسرات المجروشة.

بوعاء جاف يرفع على النار ويضاف الحليب مع السكر وماء الورد وتقلب كل المكونات حتى تذوب السكر تماما.

ثم يضاف البسكويت المطحون إلى الخليط السابق وتقلب بملعقة خشبية حتى يتماسك المكونات عند درجة الغليان.

قومي بصب ليالي لبنان بالبسكويت في طبق التقديم مباشرة وتترك حتى تبرد تماما، ثم يزين وجه الحلى بالمكسرات وتقدم مع الشربات أو القطر.

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مكونات عمل ليالي لبنان بالبسكويتخطوات تحضير ليالي لبنان بالبسكويت