هل الاصابة الثانية بكوفيد 19 اشد خطورة من الاصابة الاولى، على عكس المتوقع حيث كان يعتقد أن الإصابة بفيروس كورونا تشكل أجسام مناعية في الجسم تساهم في تقليل الضرر في حال الإصابة بكورونا مرة ثانية، إلا أن الدراسات الطبية أثبتت عكس ذلك، ومنها التالي..

هل الاصابة الثانية بكوفيد 19 اشد خطورة من الاصابة الاولى:

قال الدكتور أوميت سافاسكي أخصائي الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية في مستشفى جولهان للتدريب والبحوث بالعاصمة أنقرة، إن المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا قد يواجهون عدوى أكثر خطورة إذا أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية، وذلك في تصريح لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أنه من المتوقع بشدة حدوث إصابة كبرى بالعدوى في رئتي المريض عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأضاف "إذا نجح المريض في تخطي كوفيد-19 بسهولة شديدة في المرة الأولى، فقد يكون خفيفاً في المرة الثانية أيضاً. إذا تم إدخال المريض إلى المستشفى في المرة الأولى، فقد يحتاج إلى عناية مركزة في المرة الثانية، خاصة كبار السن".

مضاعفات كورونا:

قال سافاسكي إن فيروس كورونا قد يتسبّب في تلف الرئتين والكلى، وأشار إلى أن مقياس مخاطر كوفيد-19 والفئة العمرية المعرضة للخطر قد تغيرت مؤخراً. وأضاف "في السابق، كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً وأكثر في خطر، ولكن الآن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من عام إلى 100 عام معرضون للخطر".

وقال الطبيب إن العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما معرضون للخطر أيضاً، خاصة إذا كان الشباب لا يعتنون بنومهم وتغذيتهم، وإذا كان لديهم ظروف عمل مكثفة، فقد يأتون إلى العيادات في حالة أكثر خطورة من كبار السن بسبب نظام المناعة المتراجع لديهم.

كما أكد أن الجهاز المناعي للأشخاص المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وكذلك مرضى الانسداد الرئوي المزمن والذين يتعاطون أدوية تثبيط المناعة، غير قادر على إزالة الفيروس من الجسم.

حماية مناعية:

لدى الأشخاص المصابين بمرض كورونا بشكل خفيف، قد تتضاءل الحماية المناعية التي يمكن أن تمنع حدوث عدوى ثانية في غضون بضعة أشهر. وقد يكون التنوع في الاستجابة المناعية من العدوى الطبيعية بسبب الاختلافات في كمية الفيروس التي تعرض لها الشخص، وفقا لما كتبت أبورفا ماندافيلي في صحيفة نيويورك تايمز (New York Times).

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص