فوائد البروكلي في علاج نزلات البرد والانفلونزا

هنالك فواكه وخضروات يشاع استخدامها دوما في حالة الإصابة بالأمراض الشائعة مثل الانفلونزا ونزلات البرد، وهي الليمون والبرتقال والثوم وغيرها، إلا أن هنالك خضروات أخرى قد تحقق نفس الفوائد وأكثر، وقد لا نتوقعها، ومنها البروكلي.. إليكم فوائده..

فوائد البروكلي:

البروكلي مصدرًا ممتازًا للمواد الكيميائية النباتية، بما يشمل السلفورافين والغلوكوزينولات والفينولات والمعادن الغذائية مثل السيلينيوم والزنك والحديد، والفيتامينات مثل فيتامين أ، ج، إي، سي وكذلك المواد المضادة للأكسدة، وتلك العناصر دوت الخليج سبب فعاليته في علاج الأمراض.

البروكلي ونزلات البرد:

نزلات البرد مرض فيروسي شائع الحدوث، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم حالة المصابين بالربو ومرضى الانسداد الرئوي المزمن. ولا توجد أدوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج عدوى فيروس الأنف، وإنما تستخدم الوصفات المتاحة فقط لخفض أعراضها وتعزيز المناعة.

يعتبر البروكلي مصدرًا غنيًا للكيرسيتين، وهومن أنواع مضادات الأكسدة، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج عدوى الفيروسات البيكورناوية . ويمكن أن تساعد المداومة على تناول البروكلي في تقليل احتمالات العدوى بالجزيئات الفيروسية أو الجينوم الذي يتم اختراقه في الخلايا البشرية في وقت الإصابة.

وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن فيتامين سي في البروكلي، وهو فيتامين قوي مضاد للأكسدة بالإضافة إلى فيتامينات إي وَ ج وَأ وبيتا كاروتين تمنح تأثيرا وقائيا على المستوى الخلوي ويقلل من خطر الإصابة بالبرد وأمراض أخرى.

البروكلي للإنفلونزا:

ربما تتسبب العدوى بفيروس الإنفلونزا في مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي. على الرغم من وجود لقاحات وعقاقير مضادة للفيروسات المسببة للإنفلونزا، إلا أن طفرات الفيروسات ومقاومة الأدوية دوت الخليج السبب في استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن تعيق الإنفلونزا من الأنشطة اليومية للشخص وتسبب الكثير من المضايقات. أيضًا، يمكن أن تحدث الإنفلونزا، على عكس نزلات البرد التي تحدث غالبًا خلال موسم البرد، في أي وقت من السنة. ولهذا يجب الحفاظ على مناعة جيدة على مدار العام من خلال تناول نظام غذائي مفيد يتضمن البروكلي.

يمكن أن يساعد كل من البروكلي المطهو على البخار أو المطبوخ في تقليل أعراض الإنفلونزا في غضون أيام قليلة. إنه مصدر كبير للسلفورافان الذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف. أيضا، يحتوي البروكلي على الغلوكورافينين، الذي يمنح الجسم حماية ضد العديد من الأمراض المزمنة والمعدية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.