دراسة: اضطرابات النوم وعلاقتها بالخرف لدى كبار السن

النوم هو العملية الطبيعية التي يقوم بها الإنسان يومياً للحفاظ على صحته ووقايته من كثير من الأمراض، كما أكدت الدراسات والأبحاث الطبية على مدار السنوات، وأي خلل بها له تأثير سلبي على الصحة، ويبدو أن كبار السن أكثر تأثرًا باضطرابات النوم، كما جاء في الدراسة التالية.

اضطرابات النوم وكبار السن:

كشفت دراسة بحثية بمستشفي بريجهام الأمريكية وجود ارتباط بين مدة النوم البالغة 5 ساعات أو أقل بمضاعفة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن كما أدت اضطرابات النوم أيضًا إلى زيادة خطر الموت لدى من هم في السبعينيات من عمرهم.

وفقاً لتقرير لصحيفة neuroscience، النوم والصحة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ويستكشف بحث جديد أجراه باحثون في مستشفى بريجهام حول العلاقة بين اضطرابات النوم وأوجه القصور بين كبار السن وخطر الإصابة بالخرف، ووجد أن خطر الإصابة بالخرف تضاعف بين المشاركين الذين أبلغوا عن حصولهم على أقل من خمس ساعات من النوم مقارنة بمن أبلغوا نوم 7-8 ساعات كل ليلة وجد الفريق أيضًا ارتباطًا بين اضطراب النوم وقلة النوم مع خطر الموت بشكل عام.

أضرار نقص النوم:

قالت المؤلفة الرئيسية ، ريبيكا روبينز ، الحاصلة على درجة الدكتوراه ، من قسم النوم والاضطرابات اليومية: "توضح النتائج التي توصلنا إليها العلاقة بين نقص النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة الأفراد الأكبر سنًا في الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة"

وبشكل عام وجد الباحثون علاقة قوية بين العديد من اضطرابات النوم ومتغيرات النقص والخرف الحادث بمرور الوقت ارتبط الاستغراق الروتيني لمدة 30 دقيقة أو أكثر للنوم بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 45٪. كما أن المعاناة الروتينية من صعوبة الحفاظ على اليقظة ، والقيلولة بشكل روتيني ، والإبلاغ عن سوء نوعية النوم ، والنوم خمس ساعات أو أقل كل ليلة ، كانت مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الوفاة.

وقال كبير المؤلفين للدراسة: "تكشف هذه الدراسة المرتقبة أن نقص النوم عند خط الأساس ، عندما كان متوسط ​​عمر المشاركين يبلغ 76 عامًا ، كان مرتبطًا بمضاعفة خطر الإصابة بالخرف الناتج عن الحوادث والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة"