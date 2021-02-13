طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات المنزل خطوة بخطوة

البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية الشائعة والتي تعد من أشهر الحلويات الجميلة، والتي يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة من أجل القيام بها وتحضيرها في المنزل بطريقة مميزة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لـ عمل البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة جداً خطوة بخطوة وسوف نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة بمختلف الطرق والمكونات التي تبحث عنها كل سيدة وسوف نوفر لكم كافة المقادير والمكونات التي سوف تحتاجها من أجل عمل بسبوسة مميزة ورائعة في المنزل ومن أبرز الطرق التي سوف نوفرها طريقة عمل البسبوسة بالسميد وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي والعديد من الطرق الأخري.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

من طرق عمل البسبوسة المميزة الشائعة هي طريقة عمل البسبوسة بالسميد والتي يبحث الكثير من السيدات عن طريقة القيام بها وفي السطور الآتية نوضح لكم كافة المقادير والمكونات المطلوبة وطريقة التحضير لكي تستطيعي القيام بعمل بسبوسة بالسميد في المنزل بكل سهولة.

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من السمن.

كوب من الحليب.

احضري 3 أكواب من السميد.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

قومي بإحضار وعاء خالي وضعي بة السميد والبيكنج بودر وقومي بخلطهم معاً جيدا.

بعد خلط السميد مع البيكنج بودر قومي بإضافة السمن على الخليط وقومي بقلب الخليط جيدا وبعد ذلك قومي بإضافة السكر والفانيليا على الخليط وقلبي الخليط جيدا بشكل مستمر.

بعد تقليب الخليط معا جيدا قومي بإضافة اللبن وجوز الهند إلية واستمري في تقليب الخليط جيدا.

بعد الانتهاء من خلط وتقليب الخليط قومي بإحضار صينية للبسبوسة مدهونة بالمسن أو الطحينة.

قومي بصب البسبوسة بعد ذلك في الصينية ووضعها في الفرن على درجة حرارة هادئة.

اتركي البسبوسة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن.

يمكنك بعد إخراجها وضع الشربات وجوز الهند على حسب رغبتك.

المقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالزبادي

البسبوسة بالزبادي من أفضل الحلويات الشهيرة ولذلك تبحث كل سيدة عن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل خطوة بخطوة ونقدم لكم في السطور الآتية جميع المقادير والمكونات المطلوبة لكي تستطيعي تحضير البسبوسة بالزبادي بشكل صحيح وبطريقة رائعة.

كوب واحد من السميد.

احضري كوب كامل من السكر.

كوب زبادي.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

يمكنك إحضار كوب من المكسرات والشربات بحسب الرغبة.

قومي بإحضار كافة المقادير في وعاء واحد وقومي بخلطهم معا بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بإحضار صينية البسبوسة وتكون مدهونة بالسمن وبعد ذلك ضعي البسبوسة بها.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة هادئة حتى تصل البسبوسة إلى درجة الاستواء وتكون ذات لون ذهبي.

قومي بإخراجها من الفرن بعد ذلك وقومي بوضع المكسرات والشربات عليها وقومي بتقطيع البسبوسة بعد ذلك.

المقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة للشيف حسن

يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن حيث يعد الشيف حسن من أشهر شيفات صناعة الأكلات المصرية والحلويات ولذلك سوف نضع لكم فيديو مميز للشيف حسن يوضح طريقته المميزة في عمل البسبوسة بخطوات بسيطة.

طريقة عمل البسبوسة فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البسبوسة فاطمة أبو حاتي من أفضل طرق عمل البسبوسة في المنزل حيث تعد الشيف فاطمة من أمهر وافضل شيفات الطبخ التي تقدم وصفات طبخ مميزة ورائعة علي اليوتيوب والتلفزيون وسوف نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة فاطمة أبو حاتي خطوة بخطوة لكي تستطيع كل سيدة القيام بها في المنزل.