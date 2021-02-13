طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة في المنزل بمذاق رائع بسهولة

طريقة عمل كيك البرتقال بالمنزل يعتبر كيك البرتقال من أجمل وأشهر أنواع الكيك التي يمكن أن تتذوقها يوما ما، حيث يصفي البرتقال نكهة لذيذة إلى الكيك، هذا بالإضافة إلى العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين ج وفيتامين سي الموجود بالبرتقال، بالإضافة إلى العناصر الأخرى الموجودة به، كما أن الأطفال دائما يطلبونها ويفضلونها عن باقي أنواع الكيك

ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم طريقة عمل كيك البرتقال في المنزل، تابعونا.

طريقة عمل كيكة البرتقال

المقادير

ومن تلك المقادير ما يلي:

٢ كوب طحين أبيض

كوب سكر.

كوب عصير برتقال مركز.

عدد ٤ بيضات.

ملعقة من بيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريق تحضير كيك البرتقال بالمنزل

يمكنك سيدتي تحضير كيك البرتقال في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

جهزى صينية الكيك وادهنيها بالزبدة أو السمن ورشيها بالدقيق واتركيها جانبًا.

اشعلي الفرن على درجة ١٨٠، واتركيه حتى تسخن.

بعد ذلك احضري إناء عميق وضعي فيه البيض والفانيليا، باستخدام المضرب الكهربائي قومي يخفف المكونات.

بعد ذلك ضيفي عصير البرتقال والسكر والزيت واستمري في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات معًا بشكل جيد.

بعد ذلك ضيفي الدقيق وضعي عليه البيكنج بودر ورشة الملح، واخفقي لمدة دقيقة واحدة، أو حتي تمتزج المكونات معًا.

أحضري على عدم جعل سمك العجين صلب، يجب أن تكون طرية ولينة حتى تحصلين على الطعم المناسب.

بعد ذلك ضعي الكيك في الصينية التي قمتي بتجهيزها من قبل.

ضعي الصينية في الفرن وانتظري حتى يحمر لون الكيك ويتضاعف حجمها وتنضج.

وعند التأكد من تمام النضج أخرجي الصينية من الفرن.

انتظري حتى تبرد عليكم وقدميها لأسرتك بالف هنا.

في النهاية سيدتي قدمنا لكي طريقة عمل كيك البرتقال في المنزل، نرجو أن نكون قد افدناكم وقدمنا لكم ما هو مفيد، تابعونا وسوف تجدون كل ما هو جديد عبر موقعنا الموقر، ونتابع معكم تفاصيل التعرف على كيفية عمل الكيكة في المنزل بسهولة من خلال موقعنا الان.