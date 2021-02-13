كيك زبادي السهلة بصوص الكراميل التوفي لنتيجة روعة وصوص ناعم

طريقة عمل كيك زبادي بصوص التوفي، من أسهل أنواع الحلويات لذيذة الطعم ولا تحتاج لمهارات لصنعها فيمكن لكل ربة منزل إعداد كيك زبادي وتزينها من على الوجه بصوص الكراميل الناعم، وأما عن مكوناتها فهي اقتصادية جدا فيمكن صنعها بمختلف الطرق وإدخال الزبادي في الكيك يمنحها طراوة ونعومة وتكون ناجحة جدا، وأما عن صوص التوفي فيسهل إعداده بالمنزل يعطيها مذاق وشكل عالي مثل المطاعم. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي 2 كوب من الدقيق الأبيض منخول. كوب من السكر الأبيض. عدد 4 حبات من البيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من الزبادي بحرارة الغرفة. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون يمكن الاستغناء عنه. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي مكونات صوص كراميل التوفي كوب من السكر. ملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة ماء كبيرة. علبة من القشطة. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي كيك لذيذ وسريع يسخن أولا الفرن على حرارة عالية 180 مئوية، ومستعد لتجهيز الكيك ويتم دهن قالب الكيك ويترك جانبا.

في وعاء ينخل الدقيق مع كل المكونات الجافة ويترك جانبا في وعاء عميق يتم خفق كل من البيض والسكر والفانيليا جيدا لمدة 3 دقائق.

ثم يضاف الزبادي مع الزيت ويخفق جيدا ويصب على المكونات الجافة السابقة وتأكدي من اختفاء الدقيق مع مكونات السائلة.

ثم يصب في قالب مدهون سابقا ويدخل الفرن السابق التسخين على حرارة 180 مئوية حتى تنضج الكيك.

تخرج الكيك من الفرن وتوضع على طبق التقديم حتى تبرد تماما لحين تجهيز صوص الكراميل التوفي.

يتم نقع عبوة القشطة في ماء ساخن وهي مغلقة حتى تصبح العبوة دافئة ولا تتكتل أثناء صنع التوفي.

بوعاء على النار ضعي السكر على النار وتكون متوسطة ويكون قعر الحلة غليظ مع عدم تقليب السكر ولكن تدوير الحلة فقط.

ثم عندما يتحول لونه إلى الذهبي يرفع من على النار ويصب عليه القشطة ويتم تقليب مستمر ستحول معك صوص توفي ناعم بدون تكتلات.

يصب على وجه الكيك ويزين بالشوكولاته المبشورة أو يزين بجوز الهند المبشور وتقدم بالهنا والشفاء. أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة لأنها تفسد سريعا ً طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي الوسوم

طريقة عمل كيك زبادي بصوص التوفي، من أسهل أنواع الحلويات لذيذة الطعم ولا تحتاج لمهارات لصنعها فيمكن لكل ربة منزل إعداد كيك زبادي وتزينها من على الوجه بصوص الكراميل الناعم، وأما عن مكوناتها فهي اقتصادية جدا فيمكن صنعها بمختلف الطرق وإدخال الزبادي في الكيك يمنحها طراوة ونعومة وتكون ناجحة جدا، وأما عن صوص التوفي فيسهل إعداده بالمنزل يعطيها مذاق وشكل عالي مثل المطاعم. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي 2 كوب من الدقيق الأبيض منخول. كوب من السكر الأبيض. عدد 4 حبات من البيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من الزبادي بحرارة الغرفة. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون يمكن الاستغناء عنه. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي مكونات صوص كراميل التوفي كوب من السكر. ملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة ماء كبيرة. علبة من القشطة. طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي كيك لذيذ وسريع يسخن أولا الفرن على حرارة عالية 180 مئوية، ومستعد لتجهيز الكيك ويتم دهن قالب الكيك ويترك جانبا.

في وعاء ينخل الدقيق مع كل المكونات الجافة ويترك جانبا في وعاء عميق يتم خفق كل من البيض والسكر والفانيليا جيدا لمدة 3 دقائق.

ثم يضاف الزبادي مع الزيت ويخفق جيدا ويصب على المكونات الجافة السابقة وتأكدي من اختفاء الدقيق مع مكونات السائلة.

ثم يصب في قالب مدهون سابقا ويدخل الفرن السابق التسخين على حرارة 180 مئوية حتى تنضج الكيك.

تخرج الكيك من الفرن وتوضع على طبق التقديم حتى تبرد تماما لحين تجهيز صوص الكراميل التوفي.

يتم نقع عبوة القشطة في ماء ساخن وهي مغلقة حتى تصبح العبوة دافئة ولا تتكتل أثناء صنع التوفي.

بوعاء على النار ضعي السكر على النار وتكون متوسطة ويكون قعر الحلة غليظ مع عدم تقليب السكر ولكن تدوير الحلة فقط.

ثم عندما يتحول لونه إلى الذهبي يرفع من على النار ويصب عليه القشطة ويتم تقليب مستمر ستحول معك صوص توفي ناعم بدون تكتلات.

يصب على وجه الكيك ويزين بالشوكولاته المبشورة أو يزين بجوز الهند المبشور وتقدم بالهنا والشفاء. أطعمة توقفي عن حفظها فى الثلاجة لأنها تفسد سريعا ً طريقة كيك زبادي بصوص الكراميل التوفي

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