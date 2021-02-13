تفتيح فوري للهالات السوداء والسر في البخاخ السحري من الأرز والبطاطس

تفتيح فوري للهالات السوداء هو حلم كل فتاة، ولكن قبل أن نحدثكم اليوم عن وصفتنا السحرية لابد أن نعرف أسباب ظهور الهالات والبقع حول العين، والتي تضفي مظهراً يزعج العديد من الرجال والنساء على حد سواء، لعل المتهم الأول في ظهورها هو السهر لأوقات متأخرة من الليل، وعدم الحصول على قسط كافي من النوم، وعدم شرب كميات وفيرة من المياه بشكل منتظم، وهناك بعض الأسباب المرضية مثل الأنيميا، ولابد قبل استخدام أي وصفة من وصفاتنا اليوم علاج تلك المشكلة أولاً.

تفتيح فوري للهالات السوداء

تعد وصفة ماء الأرز والبطاطس أحد أسهل وصفات التخلص من الهالات الغير مرغوب بها حول العين، ونتيجتها فورية تماماً، كما أنها سهلة وبسيطة، ولا تحتاج إلي وقت أو جهد، وغير مكلفة مادياً، ويمكن استخدامها بأمان تام بشكل يومي، والاستغناء تماماً عن مستحضرات التجميل التي تخفي المشكلة بشكل ظاهري إلا أنها تزيد من الأمر سوء.

سبراي ماء الأرز والبطاطس

المكونات:

ثلاث ملاعق من الأرز المصري.

ثمرة بطاطس مُقشرة جيداً.

طريقة الاستخدام

ننقع الأرز في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

نقشر ثمرة البطاطس ونغسلها جيداً، ثم نقطعها إلي شرائح.

نحضر الأرز والماء وشرائح البطاطس، ويتم وضعهم على النار حتى تمام الغليان، ويجب الحرص على وجود كمية من السوائل كافية.

عند نضج البطاطس والأرز، لا نصفيها من السائل، بل نضعها بالسوائل بعد أن تبرد تماماً مع ملعقتين من اللبن وملعقة من ماء الورد، ونضربهم جميعاً في الخلاط.

يصفى الخليط، ويوضع في زجاجة بها بخاخ، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوعين، للحصول على بشرة بيضاء صافية.

يرش تحت العين أو الوجه للحصول على تفتيح فوري للهالات السوداء رائع ولبشرة مشرقة جداً.