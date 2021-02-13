تعرف على الطول الطبيعي للطفل والوزن منذ الولادة وحتى السنة الأولى

قياس الطول الطبيعي للطفل والوزن من الأمور الهامة التي يقوم بفحصها طبيب الأطفال عند الميلاد؛ وذلك للإطمئنان على الصحة العامة للطفل، ولا يقتصر الفحص على قياس الطول والوزن فقط، ولكن يشمل جسم الطفل بالكامل؛ حتى يتمكن الطبيب من متابعة النمو بشكل صحيح، وعلى الرغم من أن الطول والوزن يختلف من طفل لآخر إلا أن هناك مقاييس ثابتة يتم من خلالها تقييم حالة الطفل الصحية، إذن ماهو الطول الطبيعي للطفل والوزن ؟

يعتبر المعدل الطبيعي لطول الطفل عند الولادة 50 سم، ويتم قياس الطول بداية من مقدمة الرأس وحتى أسفل القدمين، و يتراوح الطول ما بين 45.7سم و 60 سم.

يزداد الطول منذ الشهر الأول للولادة بمعدل 1.5 سم إلى 2.5 سم حتى تمام الشهر السادس، ثم يزيد الطول بنسبة 1 سم من الشهر السادس وحتى تمام السنة الأولى من عمر الطفل.

بعض الأطفال يزيد المعدل الطبيعي لنموهم عن المتوسط، وذلك في حالة كان الطول عند الميلاد أعلى من المعدل الطبيعي.

ما هو الطول الطبيعي للطفل منذ الولادة وحتى السنة الأولىالمعدل الطبيعي لطول الطفل منذ الولادة

الجدول التالي يوضح معدل نمو الطول الطبيعي للطفل منذ الولادة وحتى عمر ستة أشهر:

عمر الطفل متوسط الطول للإناث متوسط الطول للذكور عمر يوم 49.1 سم 49.9 سم الشهر الأول 53.7 سم 54.7 سم الشهر الثاني 57.1 سم 58.4 سم الشهر الثالث 59.8 سم 61.4 سم الشهر الرابع 62.1 سم 63.9 سم الشهر الخامس 64 سم 65.9 سم الشهر السادس 65.7 سم 67.9 سم

يتراوح الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة ما بين 2.7 كجم و 4 كجم، وذلك بالنسبة للأطفال الذين أتموا مدة الحمل كاملة، ويعتبر وزن 3.5 كجم هو متوسط الوزن الطبيعي.

هناك أطفال يولدون بوزن أعلى من المعدل الطبيعي؛ وهذا يرجع للعديد من العوامل، على سبيل المثال اصابة الأم بداء السكري أثناء فترة الحمل، أو وزن الأم الزائد، أو ولادة الطفل بعد إنتهاء فترة الحمل.

يرجع وزن الطفل المنخفض عن المعدل الطبيعي للعديد من الأسباب، أهمها؛ سوء تغذية الأم أثناء الحمل، والولادة قبل الموعد المحدد، والأمراض المزمنة، وكون الطفل أنثى فتكون أقل وزنًا من الأطفال الذكور.

ينمو وزن الطفل بعد الولادة بشكل مختلف من طفل لآخر؛ فنجد الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية أزيد في الوزن عن أقرانهم ممن يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، كذلك تؤثر العوامل الوراثية على زيادة الوزن.

غالبًا ما يقل وزن الطفل في نهاية الأسبوع الأول من الولادة، وهذا أمر طبيعي، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك، ولكن في حالة انخفاض الوزن بشكل ملحوظ يجب مراجعة الطبيب على الفور.

يتضاعف وزن الطفل عند تمام ستة أشهر، ويصبح ثلاثة أضعاف عند سن عام.

ما هو الوزن الطبيعي للطفل منذ الولادة وحتى السنة الأولىالمعدل الطبيعي لوزن الطفل منذ الولادة

الجدول التالي يوضح معدل النمو الطبيعي لوزن الطفل منذ الولادة وحتى عمر ستة أشهر:

عمر الطفل متوسط الوزن للإناث متوسط الوزن للذكور عند الولادة 3.2 كجم 3.3 كجم الشهر الأول 4.2 كجم 4.5 كجم الشهر الثاني 5.1 كجم 5.6 كجم الشهر الثالث 5.8 كجم 6.4 كجم الشهر الرابع 6.4 كجم 7 كجم الشهر الخامس 6.9 كجم 7.5 كجم الشهر السادس 7.3 كجم 7.9 كجم

أهمية متابعة الطول والوزن للطفل منذ الولادة

يحرص الطبيب على قياس الطول الطبيعي للطفل والوزن عند كل إستشارة؛ وذلك لمتابعة النمو الطبيعي للطفل، والكشف المبكر عن المشاكل الصحية؛ وذلك لأنه في حالة تأخر نمو الطول والوزن للطفل فهذا يدل على وجود مشاكل في الغدد الصماء بالجسم، أو أن الطفل يعاني من نقص هرمون النمو.