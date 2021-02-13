طريقة عمل بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة الدايت وبدون حرمان وخالي من الجلوتين

طريقة عمل بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة الدايت سنقدم لكم اليوم الطريقة الأسهل والأسرع لتحضير البان كيك الصحي والخالي من الجلوتين لدايت بدون حرمان أو في حالة إتباع حمية غذائية خاصة لظروف صحية ولهؤلاء الذين يعانون من حساسية الجلوتين, فهي تصلح لوجبة سريعة أو كفطور مُشبع أو كعشاء مُغذى متكامل وقليل السعرات الحرارية كما أنها تعمل على زيادة الإحساس بالشبع لما تحتويه من ألياف موجودة في الشوفان,تابعونا في السطور التالية لمعرفة المقادير و طريقة تحضير بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة. طريقة عمل بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة الدايت مدة تجهيز مكونات بان كيك الشوفان 5 دقائق و مدة الطهي 10 دقائق. مقادير البان كيك: كوب ونص من دقيق الشوفان الخالي من الجلوتين.

ملعقة كبيرة من السكر الأسمر.

بيضة واحدة.

كوب من حليب خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة إلا ربع بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة تحضير بان كيك الشوفان في وعاء يخلط كل من السكر والملح والبيكنج بودر والدقيق معاً خلطاً جيداً.

في وعاء أخر نخلط البيض، واللبن، والزيت، ثم نضع الخليط في منتصف خليط الدقيق.

نمزج الخليطين معاً للحصول على قوام سائل مناسب.

نستخدم مقلاة مضادة للالتصاق على نار متوسطة الحرارة ونضع مقدار ربع كوب من العجين وتترك لمدة دقيقتين إلى البدء في النضج.

نقلبها على الجهتين حتى تمام النضج والحصول على لون ذهبي. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الدايت طريقة تحضير بان كيك الشوفانطريقة تحضير صوص الشوكولاتة الدايت مقادير صوص الشوكولاتة الدايت لإضافته على البان كيك: 4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر.

كوب لبن خالي الدسم.

4 ملاعق كبيرة عسل ابيض.

فانيليا. طريقة التحضير: نخلط الكاكاو مع كوب اللبن ثم يوضع على النار مع التقليب المستمر.

نرفعها من النار ونضيف العسل الأبيض والفانيليا ونقلبها ونتركها لتبرد. يضاف صوص الشوكولاتة الدايت للبان كيك ويمكن أن تقدم مع حبات الفراولة أو الموز أو الكيوي للحصول على وجبة صحية وشهية وقليلة السعرات الحرارية حتى تتمتعي بنظام غذائي متكامل وغنى بالألياف الضرورية لمساعدتك على خسارة الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة و جسد ممشوق. أقوى عروض اكسترا للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية extra وتخفيضات تصل 56% الوسوم

طريقة عمل بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة الدايت سنقدم لكم اليوم الطريقة الأسهل والأسرع لتحضير البان كيك الصحي والخالي من الجلوتين لدايت بدون حرمان أو في حالة إتباع حمية غذائية خاصة لظروف صحية ولهؤلاء الذين يعانون من حساسية الجلوتين, فهي تصلح لوجبة سريعة أو كفطور مُشبع أو كعشاء مُغذى متكامل وقليل السعرات الحرارية كما أنها تعمل على زيادة الإحساس بالشبع لما تحتويه من ألياف موجودة في الشوفان,تابعونا في السطور التالية لمعرفة المقادير و طريقة تحضير بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة. طريقة عمل بان كيك الشوفان بصوص الشوكولاتة الدايت مدة تجهيز مكونات بان كيك الشوفان 5 دقائق و مدة الطهي 10 دقائق. مقادير البان كيك: كوب ونص من دقيق الشوفان الخالي من الجلوتين.

ملعقة كبيرة من السكر الأسمر.

بيضة واحدة.

كوب من حليب خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة إلا ربع بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة تحضير بان كيك الشوفان في وعاء يخلط كل من السكر والملح والبيكنج بودر والدقيق معاً خلطاً جيداً.

في وعاء أخر نخلط البيض، واللبن، والزيت، ثم نضع الخليط في منتصف خليط الدقيق.

نمزج الخليطين معاً للحصول على قوام سائل مناسب.

نستخدم مقلاة مضادة للالتصاق على نار متوسطة الحرارة ونضع مقدار ربع كوب من العجين وتترك لمدة دقيقتين إلى البدء في النضج.

نقلبها على الجهتين حتى تمام النضج والحصول على لون ذهبي. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الدايت طريقة تحضير بان كيك الشوفانطريقة تحضير صوص الشوكولاتة الدايت مقادير صوص الشوكولاتة الدايت لإضافته على البان كيك: 4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر.

كوب لبن خالي الدسم.

4 ملاعق كبيرة عسل ابيض.

فانيليا. طريقة التحضير: نخلط الكاكاو مع كوب اللبن ثم يوضع على النار مع التقليب المستمر.

نرفعها من النار ونضيف العسل الأبيض والفانيليا ونقلبها ونتركها لتبرد. يضاف صوص الشوكولاتة الدايت للبان كيك ويمكن أن تقدم مع حبات الفراولة أو الموز أو الكيوي للحصول على وجبة صحية وشهية وقليلة السعرات الحرارية حتى تتمتعي بنظام غذائي متكامل وغنى بالألياف الضرورية لمساعدتك على خسارة الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة و جسد ممشوق. أقوى عروض اكسترا للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية extra وتخفيضات تصل 56%

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