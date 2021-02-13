طريقة صبغ الشيب بالاشقر ووصفات طبيعية تعالج الشعر الأبيض

طريقة صبغ الشيب بالاشقر هي الطريقة المثالية من أجل تغطية الشيب، والأشقر من الألوان المميزة لدى جميع النساء، وخصوصًا من تبحث عن أفضل صبغة تغطي الشيب مجربة والجدير بالذكر أن اللون الأشقر يمكن الحصول عليه من خلال الكثير من الطرق بحسب آراء خبراء التجميل، وسوف نتعرف على الطريقة بالتفصيل.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر

إن كنت ترغبين في الحصول لون أشقر ذهبي من الصبغات الجاهزة، فيمكن عمل التالي:

سنحصل على أنبوب من اللون الأشقر الذهبي، مع الأشقر الذهبي الفاتح.

وعلينا أن نقوم بتحضير علبة من أكسجين 30% وعلبة من أكسجين 40% ثم نقوم بخلط جميع المكونات، ووضعها على الشعر لمدة نصف ساعة فقط.

طريقة صبغ الشعر بوصفة طبيعية

وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغطية الشيب والتخلص منه إلى الأبد وخصوصًا الوصفات التي تتكون من:

وصفة زيت جوز الهند لعلاج الشيب

يمكن استخدام جوز الهند في علاج الشيب وذلك من خلال خلطه مع زيت الزيتون ومع الكركم، ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، ويتم التخلص منه بالمياه الفاترة فقط.

خلطة السمسم لإخفاء الشيب

ويمكن استخدام زيت السمسم من أجل إخفاء الشيب للأبد وذلك من خلال دهن الشعر بزيت السمسم المخلوط مع القهوة وذلك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة فقط، وبعدها يتم التخلص منها بالمياه الفاترة، ويتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في اليوم.

خلطة الموز لعلاج شيب الشعر

والموز يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر ومنها البوتاسيوم، ويمكن استخدام الموز في العديد من الأغراض التي تخص الشعر، ومنها علاج الشيب نهائيا مجرب وذلك عن طريق الخطوات التالية:

سنقوم بهرس موزة واحدة فقط، ونضيف إليها كوب من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المزيج، وإضافة ملعقتين من زيت جوز الهند إليهم.

ثم نقوم بوضع الوصفة على الشعر لمدة ساعة واحدة فقط، ومن ثم نتخلص منه من خلال استخدام الشامبو.

يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتائج ممتازة بعد تكرارها مرتين فقط في الأسبوع.