الكريم الكوري المعجزة يبيض الوجه في ثواني ويزيل التجاعيد من أول استخدام

تتساءل العديد من السيدات عن الكريم الكوري المعجزة نظراً لما يحققه من نتائج مُذهلة، فهو يفتح البشرة، ويزيل التجاعيد، كما أنه يضفي صفاء ونقاء ولون موحد للبشرة، وقد اشتهرت الكوريات بوصفاتهن الفعالة وذات النتائج الفورية في العناية بالبشرة، إذ تسعى جميع السيدات للحصول على بشرة رائعة وناعمة ونضرة وفاتحة اللون، وبمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل.

الكريم الكوري المعجزة

يتكون الكريم المعجزة من مكونات بسيطة جداً وسهلة، إلا أن له نتائج فعالة وفورية، حيث أن لبان الذكر له نتائج مذهلة في التخلص من التجاعيد، وإخفاء الخطوط الدقيقة في البشرة، ويضفي عليها مظهراً جذاباً ويجعلها مشدودة تماماً وتبدو أصغر في العمر بحوالي عشرة سنوات، والنشا والأرز لهما فوائد كبيرة للبشرة في التفتيح وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز البروتينات الأساسية للبشرة وإنتاجها بشكل منتظم.

كركم مخصص للبشرة، وموجود عن أي عطار، وسعره رخيص.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الأرز.

كوب من الماء.

ملعقة من لبان الذكر، وهو غني بالكولاجين الطبيعي.

مكونات الكريم الكوري

طريقة الاستخدام

يترك الأرز على النار حتى يغلي، ثم نضيف ملعقة نشا مُذابة في ملعقة من الماء.

يضاف الكولاجين مع نصف كوب من الماء، ونقلب جيداً.

نقلب المزيج جيداً، حتى يتماسك، ونطفئ النار، ونتركه حتى يصبح فاتراً، ونضيف الكركم.

نقلب جيداً حتى يمتزج تماماً، ومن الممكن استخدام الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي، للحصول على قوام كريمي.

يوضع في علبة نظيفة، وتترك في الثلاجة، ويمكن استخدامه بشكل يومي قبل الذهاب للنوم كل مساء، وستحصلين على بشرة رائعة.

نصائح لتفتيح البشرة

للحصول على بشرة فاتحة بيضاء صافية فورية يجب العناية بالبشرة بشكل يومي، وعدم استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة للبشرة أو مجهولة المصدر، كما يجب شُرب كميات كبيرة من الماء لا تقل يومياً عن ثلاثة لتر، ويمكن استخدام تطبيقات الهاتف المختلفة لتذكيرك بشرب الماء، وتجنب أشعة الشمس الضارة، وعدم النوم والبشرة غير نظيفة، حيث يجب غسلها والتخلص من بقايا مستحضرات التجميل وأي ماسكات حتى يستطيع الكريم الكوري المعجزة أن يأتي بأفضل النتائج، وللسماح بالبشرة بأن تتنفس.