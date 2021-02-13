المكون الخارق يخترق فروة الرأس وينمو الفراغات ويطول ويكثف شعرك بغزارة دون توقف

دائما بشكل مستمر نجد أن اغلب النساء تريد أن يصبح شعرها ناعم، ولامع، ولكن ليس لديهم الحل الاكيد الا استخدام بعض مستحضرات التجميل أو الذهاب إلى صالونات التجميل، أو يقوموا بارتداء الباروكات، ويقومه بتصفيف شعرهم، ولكن تساقط الشعر قد يعتبر هذه أكبر المشاكل التي نجدها، وذلك لأنها مشكلة عميقة تؤدي إلى ظهور الصلع، لذا يجب أن نتجنبها لعدم حدوث أى ضرر لبصيلات الشعر ويفضل عدم استخدام الصبغات، لأنه دائما المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيها، تعتبر هي أكثر الأشياء التي تسبب تقصف لبصيلات الشعر وتلف الشعر ايضا لذا تابعي معي وصفة فعاله مميزة، قد تخلصك من تساقط الشعر، وتجعلك في عز شبابك عند استخدامها.

المكونات:-

عصير الليمون.

2 ملعقة من الموز.

ملعقتين من الروزماري.

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر.

يفضل أن تقومي في غسيل الشعر جيدا.

وتنظيفه من أى بقايا زيوت أو غيرهم..

ويفضل أيضا أن يقوم بغسل الشعر باستخدام الشامبو المخصص للشعر الخالى من أى كبريتات أو أمونيوم.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة عصير الليمون مع الموز المهروس.

ونضيف الروز ماري.

ثم نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على الشعر.

ولكن يفضل عندما تضعى هذا الماسك تنتظري لمدة 10 دقائق لكي يحصل شعرك على الفائدة الأكبر

ويمكنك أيضا أن تقومي بارتداء الباروكة.

هذه الوصفة تستخدم مرتين فقط في الاسبوع وسوف نحصل على شعر كثيف.

يعتبر هذا الماسك أمن جدا لا داعي للقلق من تطبيق هذه الوصفة

يفضل أن تقومى باستخدام عصير الليمون في هذه الوصفة لانه غني بالعديد من الفيتامينات والبروتينات الهائلة.

كما أنه غني أيضا بالمعادن المتعددة التي تساعد على لمعان الشعر.

وبصفة مستمرة الروزماري يعتبر أمر هام جدا وزيت رائع يجب أن نستخدمه في الوصفات لتطويل الشعر.

يجب أن نقوم بغسيل الشعر جيدا، لأنه يساعدنا في الحصول على شعر صحى خالى من أى تلف.

بالاضافة إلى جانب آخر فهذا الماسك يساعدنا ايضا على الحصول على شعر خالي من القشرة.