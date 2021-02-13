طريقة عمل كوكيز فالبيت بسهولة وبطريقة المخابز الفاخرة

طريقة عمل كوكيز ، يعد الكوكيز من الأكلات المفضلة للكبار وخاصة للصغار، وخاصة على وجبة الإفطار فهو سهل الأكل ولذيذ، وعادة ما تلجأ إليها الامهات البيوت لمكوناتها الغذائية المتوفرة في أي منزل، كما أن لها مذاق شهى، فهى تعتبر بسكويت خفيف مضاف إليه حبيبات الشيكولاتة، وفي هذة المقالة سوف نحدثكم عن طرق تحضير كوكيز فالبيت بسهولة وبطريقة المخابز الفاخرة . طريقة عمل الكوكيز بالمكونات كوب زبدة الطرية أو السايحة

1 كوب سكر أبيض (حبيبات)

1 كوب سكر بني فاتح معبأ

2 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

2 بيض كبير

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب رقائق شوكولاتة (أو قطع أو شوكولاتة مفرومة) طرق تحضير الكوكيز يُسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. يُبطن صينية الخبز بورق زبدة ويوضع جانبًا.

في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز والملح والبيكنج بودر. اجلس جانبا.

تُخفق الزبدة والسكريات معًا حتى تمتزج.

يخفق في البيض والفانيليا .

امزج المكونات الجافة حتى تمتزج.

أضف رقائق الشوكولاتة واخلطها جيدًا.

واخلطها جيدًا. قم بتدوير من العجين في كل مرة على شكل كرات ووضعها على مسافات متساوية على أوراق البسكويت المعدة.

تُخبز في فرن مسخن مسبقًا لمدة 8-10 دقائق تقريبًا. أخرجهم عندما يبدأون بالكاد في التحول إلى ا للون البني .

. دعهم يجلسون على صينية الخبز لمدة دقيقتين قبل نقلهم إلى رف التبريد. الرابط الإلكتروني لنظام فارس التعليمي الخدمة الذاتية طريقة عمل الكوكيز بالمكوناتطرق تحضير الكوكيز الوسوم

طريقة عمل كوكيز ، يعد الكوكيز من الأكلات المفضلة للكبار وخاصة للصغار، وخاصة على وجبة الإفطار فهو سهل الأكل ولذيذ، وعادة ما تلجأ إليها الامهات البيوت لمكوناتها الغذائية المتوفرة في أي منزل، كما أن لها مذاق شهى، فهى تعتبر بسكويت خفيف مضاف إليه حبيبات الشيكولاتة، وفي هذة المقالة سوف نحدثكم عن طرق تحضير كوكيز فالبيت بسهولة وبطريقة المخابز الفاخرة . طريقة عمل الكوكيز بالمكونات كوب زبدة الطرية أو السايحة

1 كوب سكر أبيض (حبيبات)

1 كوب سكر بني فاتح معبأ

2 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

2 بيض كبير

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب رقائق شوكولاتة (أو قطع أو شوكولاتة مفرومة) طرق تحضير الكوكيز يُسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. يُبطن صينية الخبز بورق زبدة ويوضع جانبًا.

في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز والملح والبيكنج بودر. اجلس جانبا.

تُخفق الزبدة والسكريات معًا حتى تمتزج.

يخفق في البيض والفانيليا .

امزج المكونات الجافة حتى تمتزج.

أضف رقائق الشوكولاتة واخلطها جيدًا.

واخلطها جيدًا. قم بتدوير من العجين في كل مرة على شكل كرات ووضعها على مسافات متساوية على أوراق البسكويت المعدة.

تُخبز في فرن مسخن مسبقًا لمدة 8-10 دقائق تقريبًا. أخرجهم عندما يبدأون بالكاد في التحول إلى ا للون البني .

. دعهم يجلسون على صينية الخبز لمدة دقيقتين قبل نقلهم إلى رف التبريد. الرابط الإلكتروني لنظام فارس التعليمي الخدمة الذاتية طريقة عمل الكوكيز بالمكوناتطرق تحضير الكوكيز

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