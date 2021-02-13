طريقة عمل المدكوكة العراقية بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي طعم ولا أروع

تعد المدكوكة العراقية أو حلاوة التمر من الأكلات العراقية اللذيذة والشهية الشهيرة التي يعشقها الصغار والكبار. حيث يشتهر المطبخ العراقي بأكلاته وحلوياته اللذيذة والمتنوعة. ووصلت شهرة هذه الحلوى إلى جميع أنحاء الوطن العربي. وهي من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، وتمد الجسم بالطاقة، نظرا لاحتوائها على التمر والسمسم المفيدان لصحة الإنسان ويقوا الجسم من أمراض عديدة. وتتميز هذه الحلوى بمذاقها الرائع، وبفوائدها الكثيرة، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات المدكوكة العراقية وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات المدكوكة العراقية

تتكون المدكوكة العراقية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو تمر منزوع النوى.

ربع كيلو سمسم محمص.

ربع كوب من الراشي (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير المدكوكة العراقية بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

أولا نقوم بتحميص السمسم، نحضر قالب ونضع فيه ورقة زبدة، ثم نضع فيه السمسم بشكل متساوٍ.

ثم ندخل قالب السمسم الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركه حتى يتحمص لمدة 10 دقائق تقريبا (ومن الممكن أيضا تحميصه في مقلاة على نار متوسطة).

ثم نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها السمسم المحمص ونطحنه جيدا.

ثم نضيف إليه التمر بالتدريج ونخلطهم جيدا، ثم نضيف الراشي ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط مثل العجينة متجانس ومتماسك.

ثم نلم عجينة المدكوكة ونكورها، ثم نقسمها إلى كرات متساوية في الحجم، ثم ترص في طبق التقديم.

ثم تقدم وبصحة وعافية.

فوائد التمر

للتمر فوائد كثيرة ومن هذه الفوائد الآتي:

تناول كل يوم سبع تمرات في الصباح الباكر لا يصيب الإنسان سم ولا سحر،(لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر) (رواه البخاري).

(وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله).

يعالج التمر الأنيميا، ويمد الجسم بالطاقة، حيث يحتوى على الحديد.

يعالج الإمساك، ويقي الإنسان من البواسير.

يساعد على خفض ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم.

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويقي من تصلب الشرايين، فهو مفيد جدا لصحة القلب، نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية وعنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يقي الإنسان من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم.

مضاد للالتهابات.

يعزز صحة الجهاز العصبي.

يعزز صحة الفم.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد الآتي:

يحافظ على صحة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والزنك.

يعزز صحة القلب، ويقلل من الإصابة بتصلب الشرايين، والجلطة القلبية.

يحافظ على بقاء البشرة ناعمة ونضرة، مضاد أيضا لالتهابات الجلد.

يعزز نمو الشعر، ويحمي الشعر من الشيب المبكر.

يكافح السرطانات.

يحسن عملية الهضم، ويعالج الإمساك.

يعمل على إعادة توازن الهرمونات في الجسم.

يعمل على زيادة الخصوبة لدى الرجال.

مفيد لصحة الفم والأسنان.

مدر لحليب المرضع، ويعد أيضا مصدر غني وغذائي لها في الشهور الأولى من الولادة.