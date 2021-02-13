طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة لست البيت في المنزل بسهولة جداً

يعد طاجن لسان العصفور باللحمة من الأكلات المصرية اللذيذة المليئة بكل العناصر الغذائية والمفيدة لكل الأعمار، وهو يتكون من مكونات بسيطة، وهى عبارة عن اللحمة ولسان العصفور، وهنا أشكال كثيرة لعمل اللسان حيث يمكن عمله كحلويات باللبن ويمكن بالشوربة والكثير من الأشكال الآخرى وهنا سوف نقدمه لكم باللحم الشهي لسهولة عمله في المنزل، هيا نتعرف على طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة. مقادير عمل طاجن لسان العصفور باللحمة مقادير عمل طاجن لسان العصفور باللحمة يحتوي طاجن لسان العصفور باللحمة على مكونات بسيطة وهى كالآتي:- ربع كيلو من لسان العصفور.

نصف كيلو من اللحمة.

2 حبات من البصل.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

1 من الفلفل الحار.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة من الفلفل الأسود.

عصير طماطم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقوم بتقديم أبسط طريقة لعمل طاجن لسان عصفور باللحمة وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضعه على النار ونضع به البصل المقطع والفلفل بنوعيه ونضع عليه السمن ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل والبهارات، ثم نقطع اللحمة إلى مكعبات صغيرة ونقوم بسلقها في وعاء آخر. بعد سلق اللحمة نخرجها ونضعها على البصل والفلفل ونضع عليها عصير الطماطمونترك الخليط ليتسبك. نضع وعاء على النار ونضع القليل من السمن ونشوح فيه لسان العصفور إلى أن يأخذ اللون الذهبى. بعد ذلك نقوم بإحضار طاجن متوسط ونضع به الللحمة ونسكب عليه لسان العصفور ونقوم بتغطيته بورق السولوفان. ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الطاجن الفرن ونغلق الفرن ونتركه حتى الإستواء تماماً. بعد ذلك نخرجه ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طاجن لأحلى مشاهدين غاليين. طريقة عمل كيك التيراميسو مثل الشيفات المحترفين الوسوم

يعد طاجن لسان العصفور باللحمة من الأكلات المصرية اللذيذة المليئة بكل العناصر الغذائية والمفيدة لكل الأعمار، وهو يتكون من مكونات بسيطة، وهى عبارة عن اللحمة ولسان العصفور، وهنا أشكال كثيرة لعمل اللسان حيث يمكن عمله كحلويات باللبن ويمكن بالشوربة والكثير من الأشكال الآخرى وهنا سوف نقدمه لكم باللحم الشهي لسهولة عمله في المنزل، هيا نتعرف على طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة. مقادير عمل طاجن لسان العصفور باللحمة مقادير عمل طاجن لسان العصفور باللحمة يحتوي طاجن لسان العصفور باللحمة على مكونات بسيطة وهى كالآتي:- ربع كيلو من لسان العصفور.

نصف كيلو من اللحمة.

2 حبات من البصل.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

1 من الفلفل الحار.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة من الفلفل الأسود.

عصير طماطم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقوم بتقديم أبسط طريقة لعمل طاجن لسان عصفور باللحمة وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضعه على النار ونضع به البصل المقطع والفلفل بنوعيه ونضع عليه السمن ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل والبهارات، ثم نقطع اللحمة إلى مكعبات صغيرة ونقوم بسلقها في وعاء آخر. بعد سلق اللحمة نخرجها ونضعها على البصل والفلفل ونضع عليها عصير الطماطمونترك الخليط ليتسبك. نضع وعاء على النار ونضع القليل من السمن ونشوح فيه لسان العصفور إلى أن يأخذ اللون الذهبى. بعد ذلك نقوم بإحضار طاجن متوسط ونضع به الللحمة ونسكب عليه لسان العصفور ونقوم بتغطيته بورق السولوفان. ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الطاجن الفرن ونغلق الفرن ونتركه حتى الإستواء تماماً. بعد ذلك نخرجه ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طاجن لأحلى مشاهدين غاليين. طريقة عمل كيك التيراميسو مثل الشيفات المحترفين

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