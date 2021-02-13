الكريم الكوري للتبييض الفوري وسر قطع القطن لبشرة وردية اللون

تبحث حواء عن الكريم الكوري للتبييض الفوري للحصول على بشرة فاتحة اللون، بدون اللجوء إلى أي مواد كيميائية أو وصفات تدمر البشرة، حيث أن الوجه هو أول ما يلفت الأنظار، وتسعى كل حواء أن تحصل على بشرة مثالية ومشدودة مثل بشرة الكوريات التي لا تشيخ ابداً، ولابد أن تكون العناية بالبشرة داخلية وخارجية، فالعناية الخارجية تتمثل في وضع الماسكات الطبيعية المفيدة، والعناية الداخلية تتمثل في شرب كميات مناسبة من الماء، وتناول الخضروات والفواكه.

الزبادي والكركم للتبييض الفوري

الكركم أحد انواع البهارات العطرية، والذي يستخدم في الطهي، ولكن هناك أنواع اخرى منه لها العديد من الخصائص التجميلية المعروفة منذ آلاف السنين في آسيا، واليوم سنخبركم عن سر كريم التفتيح الفوري الكوري الرائع.

الكريم الكوري للتبييض الفوري

المكونات

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقة من الكركم النخصص للبشرة.

ثلاث ملاعق من النشا.

طريقة الاستخدام

تمزج المكونات جيداً، ويوضع على البشرة برفق.

يترك لمدة نصف ساعة، ثم تفرك البشرة بملعقة من الشوفان.

يُغسل الوجه بالماء البارد، ثم نغلق المسام بقطعة من القطن بها القليل من ماء الورد.

عصير الليمون لتفتيح البشرة

يعتبر الليمون خيارًا طبيعيًا ومتعدد الاستخدامات للنظافة والجمال والطهي، لا يقتصر الأمر على رائحته وطعمه الرائع ، بل إن له خصائص مضادة للجراثيم تجعله مثالي للتخلص من الجراثيم، كما أن درجة حموضته المنخفضة تجعله خيار جيد للجمال والعناية الشخصية، ولكن الليمون غير مناسب للبشرة الحساسة نهائياً، يمكن لعصير الليمون أن يخفف الشيخوخة وبقع الشمس.

سر قطع القطن

للحصول على بشرة نضرة ودائماً ناعمة ولونها وردي، ولأفضل النتائج مع الكريم الكوري للتبييض الفوري ينصح خبراء العناية بالبشرة بوضع قطع من القطن، بها ماء الورد في الفريزر ومسح الوجه بها قبل النوم كل يوم، وستذهلك النتائج.