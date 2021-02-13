طريقة كفتة الحاتي المشوية بكل تفاصيلها وبكل أسراها مثل المطاعم

كفتة الحاتي تعتبر من الوصفات العديدة التي يقدمها العديد من المصريين كما اشتهرت أيضا في جميع البيوت داخل الوطن العربي وذلك بسبب طعمها المميز، ونجد اغلب النساء تقوم بتحضيرها داخل المنزل ولكن لا تشابه ايضا بالكفتة التي نقوم بتناولها من المطاعم، وذلك لأن كفتة المطاعم تعتبر ذات طعم مختلف يبحث العديد من الأشخاص لتحضير وصفة كفتة الحاتي مثل المطاعم الكبرى كما يتم تحضيرها ايضا في جميع المناسبات السعيدة والأعياد ودائما تتواجد في السفرة المصرية في شهر رمضان لذلك اليوم سوف نتحدث عن الطريقة التي تشبه تماما كفتة الحاتي الموجودة في جميع المطاعم المصريه تابعي مع المقال طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير: 500 جرام من اللحمة ويفضل أيضا أن تكون اللحمة الضاني المفرومة.

ملعقتين من الدهن الضاني.

بصلتين مبشورين.

الطماطم المفرومة.

كمية بسيطة من الخل.

ملعقتين فقط من البقسماط الناعم.

زعتر.

بهارات اللحمة المفرومة. طريقة التحضير: في وعاء عميق نبدا باضافة البقسماط مع الخل.

و نقوم بدمج جيدا ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة.

وبعد ذلك نضع جميع البهارات والتوابل منه الملح والزعتر والبقسماط.

نعجن هذه العجينة جيدا من كفتة الحاتي

يمكننا أيضا أن نقوم برش بيكربونات الصوديوم..

ونضع كمية من الطماطم.

نبدأ بوضع الكفتة التي قمنا بتصنيعها على شكل أصابع في صينية.

ولكن يفضل أن نقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 210 درجة مئوية.

فهي لا تأخذ سوى عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها وتحضير طبق التقديم التي يوجد بها كمية من الكزبرة والبقدونس

يمكنك ايضا ان تقومي بتناول الكفتة، مع الرز الاصفر أو الرز الابيض أو كمية من الطحينة. طريقة اخري عمل كفتة الحاتي المقادير كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من الدهن الضاني كمية بسيطة من البقسماط.

الكزبرة المطحونة.

كمية بسيطة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

بيكربونات الصوديوم . طريقة التحضير نبدأ بوضع جميع المكونات من البيكربونات الصوديوم.

مع الفلفل الأسود المطحون والملح، وكمية من البقسماط واللحمة المفرومة و كمية من الدهن.

ثم نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم يترك هذا المزيج الرائع لمدة ساعة على الاقل.

ويفضل أن يكون في تغطيتة جيدا باستخدام الاسترتش أو الكيس البلاستيك.

نضيف كمية بسيطة من البقدونس.

ثم نقوم بعمل أصابع من الكفتة من خلال أسياخ الشوي.

ثم نقوم بوضعها على النار أو يمكن أن نستخدم في هذه الخطوه الشواية الكهربائية أو الشواية بالفحم لكي تستمتع بالطعام الهائل. خدمات بوابة حياك لفواتير الماء 1442 وطريقة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك الوسوم

كفتة الحاتي تعتبر من الوصفات العديدة التي يقدمها العديد من المصريين كما اشتهرت أيضا في جميع البيوت داخل الوطن العربي وذلك بسبب طعمها المميز، ونجد اغلب النساء تقوم بتحضيرها داخل المنزل ولكن لا تشابه ايضا بالكفتة التي نقوم بتناولها من المطاعم، وذلك لأن كفتة المطاعم تعتبر ذات طعم مختلف يبحث العديد من الأشخاص لتحضير وصفة كفتة الحاتي مثل المطاعم الكبرى كما يتم تحضيرها ايضا في جميع المناسبات السعيدة والأعياد ودائما تتواجد في السفرة المصرية في شهر رمضان لذلك اليوم سوف نتحدث عن الطريقة التي تشبه تماما كفتة الحاتي الموجودة في جميع المطاعم المصريه تابعي مع المقال طريقة عمل كفتة الحاتي المقادير: 500 جرام من اللحمة ويفضل أيضا أن تكون اللحمة الضاني المفرومة.

ملعقتين من الدهن الضاني.

بصلتين مبشورين.

الطماطم المفرومة.

كمية بسيطة من الخل.

ملعقتين فقط من البقسماط الناعم.

زعتر.

بهارات اللحمة المفرومة. طريقة التحضير: في وعاء عميق نبدا باضافة البقسماط مع الخل.

و نقوم بدمج جيدا ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة.

وبعد ذلك نضع جميع البهارات والتوابل منه الملح والزعتر والبقسماط.

نعجن هذه العجينة جيدا من كفتة الحاتي

يمكننا أيضا أن نقوم برش بيكربونات الصوديوم..

ونضع كمية من الطماطم.

نبدأ بوضع الكفتة التي قمنا بتصنيعها على شكل أصابع في صينية.

ولكن يفضل أن نقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 210 درجة مئوية.

فهي لا تأخذ سوى عشر دقائق.

ثم نقوم باخراجها وتحضير طبق التقديم التي يوجد بها كمية من الكزبرة والبقدونس

يمكنك ايضا ان تقومي بتناول الكفتة، مع الرز الاصفر أو الرز الابيض أو كمية من الطحينة. طريقة اخري عمل كفتة الحاتي المقادير كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من الدهن الضاني كمية بسيطة من البقسماط.

الكزبرة المطحونة.

كمية بسيطة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

بيكربونات الصوديوم . طريقة التحضير نبدأ بوضع جميع المكونات من البيكربونات الصوديوم.

مع الفلفل الأسود المطحون والملح، وكمية من البقسماط واللحمة المفرومة و كمية من الدهن.

ثم نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم يترك هذا المزيج الرائع لمدة ساعة على الاقل.

ويفضل أن يكون في تغطيتة جيدا باستخدام الاسترتش أو الكيس البلاستيك.

نضيف كمية بسيطة من البقدونس.

ثم نقوم بعمل أصابع من الكفتة من خلال أسياخ الشوي.

ثم نقوم بوضعها على النار أو يمكن أن نستخدم في هذه الخطوه الشواية الكهربائية أو الشواية بالفحم لكي تستمتع بالطعام الهائل. خدمات بوابة حياك لفواتير الماء 1442 وطريقة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك

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