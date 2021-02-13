أسرع بيتزا.. البيتزا السائلة في المقلاة فى 10 دقائق هشه وخفيفة بدون فرن والطعم لذيذ

البيتزا السائلة التي نقوم بتناولها في المقلاة تعتبر من أفضل أنواع البيتزا واسرعهم تحضيرا لذا إذا كنت عزيزتي من الأشخاص التي تريدين دائما بشكل مستمر عمل المعجنات أو تناولها في محلات المخبوزات لذلك سوف نتحدث نحضر اليوم أفضل وصفة طريقة لعمل البيتزا على البوتاجاز دون أن نقوم بادخالها في الفرن كما أنها لا تأخذ وقت طويل وتعتبر متميز ورائع وسمكها سائل كما أن خطواتها أسهل من ما يمكن لذا نجد أن تبحث العديد من النساء على طريقة لتحضير البيتزا السائلة التي لا تأخذ وقت، وسوف تنبهرين من النتائج التي تحصل عليها وطعمه التي تتمتعين به تابعي معي فقط الوصفة التي سوف ونحضرها.

سوف تجد الحل من خلال مقالنا هذا عندما تريد عمل البيتزا السائلة السهلة والبسيطة التي تتواجد في الطاسة، وسريعة التحضير كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي، كما أن مكوناتها تتواجد بصفة مستمرة داخل المنزل وإذا لم نجدها سوف نقوم بشرائها بأسعار قليلة جدا لا تقارن ايضا بشراء البيتزا الخارجية.

كمية من الدقيق.

تكفي ثلاث ملاعق من الحليب.

ملعقة من البيكنج باودر.

كميه بسيطه من السكر.

رشة من الزعتر .

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من المياه .

ملح .

خميرة فورية

لتحضير البيتزا السريعه في المقلاة يمكننا أيضا نقوم بوضع كمية من البصل التي يقوم بتقطيعه على النار هادئة.

مع القليل من الزيت ثم نبدأ بدمج هذه البصل جيدا.

ونقوم بتركها لمدة ثلاث دقائق وعندما تصبح باللون الاحمر الرائع نضيف الطماطم ونستمر فى دمج هذه المكونات جيدا لكي تصبح صلصة الطماطم متميزة ومعجون.

وفي هذا الوقت نبدأ بتحضير مقلاة ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت.

ونتركها دقيقتين ثم ندمج هذه المكونات التي قمنا بذكرها من الدقيق والزعتر والملح والخميرة الفورية.

ننتظر دقائق معدودة، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيد هي المقلاة.

ونبدا بتقليب إلى الجهة الأخرى.