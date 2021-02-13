أسرع بيتزا.. البيتزا السائلة في المقلاة فى 10 دقائق هشه وخفيفة بدون فرن والطعم لذيذ

- 1/2
- 2/2
البيتزا السائلة التي نقوم بتناولها في المقلاة تعتبر من أفضل أنواع البيتزا واسرعهم تحضيرا لذا إذا كنت عزيزتي من الأشخاص التي تريدين دائما بشكل مستمر عمل المعجنات أو تناولها في محلات المخبوزات لذلك سوف نتحدث نحضر اليوم أفضل وصفة طريقة لعمل البيتزا على البوتاجاز دون أن نقوم بادخالها في الفرن كما أنها لا تأخذ وقت طويل وتعتبر متميز ورائع وسمكها سائل كما أن خطواتها أسهل من ما يمكن لذا نجد أن تبحث العديد من النساء على طريقة لتحضير البيتزا السائلة التي لا تأخذ وقت، وسوف تنبهرين من النتائج التي تحصل عليها وطعمه التي تتمتعين به تابعي معي فقط الوصفة التي سوف ونحضرها.أسرع بيتزا البيتزا السائلة في المقلاة
سوف تجد الحل من خلال مقالنا هذا عندما تريد عمل البيتزا السائلة السهلة والبسيطة التي تتواجد في الطاسة، وسريعة التحضير كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي، كما أن مكوناتها تتواجد بصفة مستمرة داخل المنزل وإذا لم نجدها سوف نقوم بشرائها بأسعار قليلة جدا لا تقارن ايضا بشراء البيتزا الخارجية.مقادير بيتزا الطاسة.
- كمية من الدقيق.
- تكفي ثلاث ملاعق من الحليب.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كميه بسيطه من السكر.
- رشة من الزعتر .
- ربع كوب من الزيت.
- ربع كوب من المياه .
- ملح .
- خميرة فورية
- لتحضير البيتزا السريعه في المقلاة يمكننا أيضا نقوم بوضع كمية من البصل التي يقوم بتقطيعه على النار هادئة.
- مع القليل من الزيت ثم نبدأ بدمج هذه البصل جيدا.
- ونقوم بتركها لمدة ثلاث دقائق وعندما تصبح باللون الاحمر الرائع نضيف الطماطم ونستمر فى دمج هذه المكونات جيدا لكي تصبح صلصة الطماطم متميزة ومعجون.
- وفي هذا الوقت نبدأ بتحضير مقلاة ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت.
- ونتركها دقيقتين ثم ندمج هذه المكونات التي قمنا بذكرها من الدقيق والزعتر والملح والخميرة الفورية.
- ننتظر دقائق معدودة، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيد هي المقلاة.
- ونبدا بتقليب إلى الجهة الأخرى.
- عروض بنده القوية على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية وجائزة مفاجأة للرابح
الوسوم
البيتزا السائلة التي نقوم بتناولها في المقلاة تعتبر من أفضل أنواع البيتزا واسرعهم تحضيرا لذا إذا كنت عزيزتي من الأشخاص التي تريدين دائما بشكل مستمر عمل المعجنات أو تناولها في محلات المخبوزات لذلك سوف نتحدث نحضر اليوم أفضل وصفة طريقة لعمل البيتزا على البوتاجاز دون أن نقوم بادخالها في الفرن كما أنها لا تأخذ وقت طويل وتعتبر متميز ورائع وسمكها سائل كما أن خطواتها أسهل من ما يمكن لذا نجد أن تبحث العديد من النساء على طريقة لتحضير البيتزا السائلة التي لا تأخذ وقت، وسوف تنبهرين من النتائج التي تحصل عليها وطعمه التي تتمتعين به تابعي معي فقط الوصفة التي سوف ونحضرها.أسرع بيتزا البيتزا السائلة في المقلاة
سوف تجد الحل من خلال مقالنا هذا عندما تريد عمل البيتزا السائلة السهلة والبسيطة التي تتواجد في الطاسة، وسريعة التحضير كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي، كما أن مكوناتها تتواجد بصفة مستمرة داخل المنزل وإذا لم نجدها سوف نقوم بشرائها بأسعار قليلة جدا لا تقارن ايضا بشراء البيتزا الخارجية.مقادير بيتزا الطاسة.
- كمية من الدقيق.
- تكفي ثلاث ملاعق من الحليب.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كميه بسيطه من السكر.
- رشة من الزعتر .
- ربع كوب من الزيت.
- ربع كوب من المياه .
- ملح .
- خميرة فورية
- لتحضير البيتزا السريعه في المقلاة يمكننا أيضا نقوم بوضع كمية من البصل التي يقوم بتقطيعه على النار هادئة.
- مع القليل من الزيت ثم نبدأ بدمج هذه البصل جيدا.
- ونقوم بتركها لمدة ثلاث دقائق وعندما تصبح باللون الاحمر الرائع نضيف الطماطم ونستمر فى دمج هذه المكونات جيدا لكي تصبح صلصة الطماطم متميزة ومعجون.
- وفي هذا الوقت نبدأ بتحضير مقلاة ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت.
- ونتركها دقيقتين ثم ندمج هذه المكونات التي قمنا بذكرها من الدقيق والزعتر والملح والخميرة الفورية.
- ننتظر دقائق معدودة، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيد هي المقلاة.
- ونبدا بتقليب إلى الجهة الأخرى.
- عروض بنده القوية على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية وجائزة مفاجأة للرابح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع بيتزا.. البيتزا السائلة في المقلاة فى 10 دقائق هشه وخفيفة بدون فرن والطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.