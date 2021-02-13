ماسك القهوة السحري لتقشير الوجه وتفتيحه في خلال ساعة بالمنزل

يعد ماسك القهوة السحري ، من المسكات التي تساعد على تقشير الوجه، وهو من أفضل المقشرات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البثور والحبوب التي توجد في الوجه، ويعمل على تنعيم البشرة ويزيل الخلايا الميتة من الجلد، وتعمل على غلق المسام المفتوحة، ويعطي الماسك مظهر جمالي للوجه عند استخدامه عدة مرات في الاسبوع، وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح لامع ونظيف وناعم مثل الحرير، ويوجد للقهوة فوائد عديدة سوف نتحدث عنها من خلال مقالنا، وتوجد أنواع مشهورة من الماسكات مثل ماسك الكركم، وماسك الطحينة، وماسك الطماطم بالسكر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك القهوة السحري في المنزل بخطوات بسيطة سوف تبهرك.

مكونات ماسك القهوة السحري

يتكون الماسك من مكونات طبيعية تساعد على التخلص من جميع المشاكل التي تواجه البشرة وهى كما يلي:-

ملعقتين من حبوب القهوة. ملعقة من السكر. ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة السحري لتقشير الوجه وتفتيحه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير الحجم، ثم نضع ملعقة القهوة، وملعقة السكر، وجل الصبار، ونمزجهم مع بعض حتى يصبح مثل العجينة.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك بحركة دائرية، حتى نتخلص من الدهون المتراكمة، والبثور السوداء المزعجة.

بعد مرور 10 دقائق نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وندهنه بكريم مرطب مناسب للبشرة وسوف تلاحظي الفرق.

فوائد ماسك القهوة السحري لتقشير الوجه وتنعيمه

يحتوي الماسك على بعض الفوائد العديدة سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:-

يعمل الماسك على شد الوجه وإزالة التجاعيد المزعجة. يزيد من نضارة البشرة ويساعد على تفتيح الاسمرار بالوجه. كثرة التدليك بالقهوة يعمل على تدفق الدم إلى خلايا البشرة. يحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية لأنه يحتوي على مضاد للأكسدة. يساعد على ترطيب البشرة ويقلل من علامات تقدم العمر. يعطي النعومة الكاملة للوجه ويساعد على تغذيتها. يمنع انتفاخ الوجه ويحارب الجفاف. يعالج جميع مشاكل البشرة ويعطيها النضارة والاشراق والنعومة. يساعد على تفتيح الوجه ويعطيه النضارة الكاملة. يساعد على التخلص من الخلايا الميتة وإزالة الشوائب من الوجه بطريقة فعاله.