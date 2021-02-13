الكريم الخارق أقوي كريم سحري لشد الترهلات والتجاعيد للوجه والرقبة في 3 أيام  فعال 100%

الرغم من تعدد انتشار جميع الكريمات التجميلية التي يقوم باستخدامها اغلب الاشخاص والتي تعتبر ماركات عالمية الا أنها ايضا لديه آثار جانبية عند استخدامها بكثرة وليس تقارن بفعاليات استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تحمي البشرة وتعمل على تبيض وتشد ايضا الجلد بالإضافة إلى ذلك في اسعارها مرتفعة جدا، لذا وجدنا أن اغلب الاشخاص لايقوم بشرائها ولكن عندما نستخدم الوصفات الطبيعية والخلطات الطبيعية سوف تغنينا تماما عن استخدام الكريمات التجميلية واليوم سوف نقوم بأختيار أفضل خلطة طبيعية، لشد الجلد وتعتبر كولاجين طبيعي كل ما عليك عزيزتي أن تتابعي الوصفة التي سوف نتحدث عنها وهي من استخدام لبان الذكر.

دائما نجد أن اللبان الذكر فعال في التخلص من تجاعيد البشرة .

وتقضي أيضا على الخطوط التي تتواجد في البشرة بشكل رائع.

كما تخلصنا من آثار الحبوب والندبات.

تعمل على تقشير الجلد والخلايا الميتة التي تتواجد في من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي يدخل من خلالها لبان الذكر نحن البشرة من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، وتعرضها الدائم يقضي على الاسمرار التي يتواجد حوالين الفم بشكل مستمر.

نقوم بأستخدامه والتخلص من انتفاخات الموجوده تحت العين والاسمرار.

المكونات:-

لبان الذكر.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

الطريقة:-

عزيزتي يمكنك أيضا أن تقومي بوضع كمية بسيطة من اللبان الذكر في وعاء به كمية من المياه على نار هادئة.

واتركيهم لمدة ربع ساعة.

ثم ابدائى فى استخدام هذه المياه.

قومي بإضافة الزبادي واللبن البودر.

وابدئي فيما جيدا كما يمكنك ايضا أن تستعيني باستخدام الخلاط الكهربائي.

كما يمكنك عزيزتي أن تضيفي ملعقه من النشا.

ثم ابدئي في استخدام هذا كريم لبان الدكر السحري على الوجه مباشرة.

اتركي هذا الماسك ما بين 10 إلى 30 دقيقة.

ثم ابدائى غسل البشرة جيدا

كما يمكنك أيضا أن تقومي باستبدال النشا مع الترمس المطحون.