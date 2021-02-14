العجينة السحرية الهشه جدا لجميع المخبوزات بيتزا وفطائر وعيش 

العجينة السحرية هي عجينه متميزة هشه وقطنيه يبحث عنها العديد من الأشخاص واغلبهم النساء لكي يقوموا بتحضير الفطائر المتنوعة والمتعددة وأيضا لتحضير البيتزا الرائعة، وذلك لأن مكوناتها سحرية وهائلة ولان هذه العجينة تشابه أيضا جميع المعجنات التي نقوم بشرائها من الخارج، وهو محلات المخبوزات والمعجنات المتعددة الحادقة منها والحلوة، كما أنها أيضا تناسب بعض الأشخاص يقومون بتناول العجينة السحرية المحشية بالشوكولاته أو الكريمة أو الجبن أو اللحمة.

يوجد الكثير من الاشخاص يقوموا باستخدام العجينة السحرية الهشة والمميزة في عمل السندوتشات التي يقدم فيها العديد من الحشوات، المختلفة منها سندوتشات المدرسية أو السندوتشات التي نقوم بتناولها في وجبة العشاء كما يمكن أيضا عزيزتي أن تقوم باستخدام هذه العجينة، عندما تريد عمل البيتزا أو القرص والفينو والمنين فهي عجينة هشه جدا ونتيجتها مبهرة.

ثلاث أكواب من الدقيق، و يفضل أن يكون متعدد الاستخدام.

تكفي ملعقة من الحليب البودر.

نضيف ملعقه من المايونيز.

كما يمكننا أيضا ان تقوم بتحضير علبة من الزبادي مع القليل من السكر.

مقدار من الخميرة.

كمية بسيطة من البيكنج بودر ماء دافئ.

نقوم بإضافة الخميرة مع كمية بسيطة من الحليب الدافئ ثم نبدأ بإضافة كمية بسيطة أيضا من السكر.

ثم نقوم بتحضير بولة عميقة ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والحليب وجميع بسيطة من مايونيز.

يمكنك أن تستمر في دمج هذه المكونات جيدا.

وإذا احتاجت إلى كمية من المياه يمكنك ايضا أن نقوم بإضافة قليل من المياه مع إضافة الخميرة والسكر.

وتستمر في عجن هذه العجينة جيدا لكي تصبح طرية.

واتركيها لكي تكتمل ويزداد حجمها و تصبح ناعمة 15 دقيقة.

يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام هذه العجينة في عدة طرق مختلفة يمكنك ايضا ان تقومي بصنع البيتزا الطريه والعيش في داخل المنزل مع أضافه جميع الإضافات التي ترغبي فيها من الحشوات المتعددة

أو يمكن ايضا أن تقوم بعمل الباتيه والكرواسون المحشية من الشيكولاته.