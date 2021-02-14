تحضير الباذنجان المقلي خالي من الزيوت مقرمش مثل طريقة المطاعم

يعد الباذنجان من أشهر الخضراوات المنتشرة في جميع دول العالم ويوجد أكثر من طريقة لتحضيره ويمكن أن يحل الباذنجان كوجبة رئيسية عن طريق حشو الباذنجان بالأرز المخلوط بالصلصة والخضراوات، وينتشر وجود الباذنجان من أحد الأصناف التي يتم تحضيرها صباحاً في وجبة الإفطار وموضوع اليوم هو كيفية تحضير الباذنجان مقلي دون الزيوت التي يحملها أثناء القلي والتي تؤدي إلي زيادة الدهون في الجسم لذلك يسعى الجميع إلى طرق للقلي بطريقة خالية من الزيوت،يعتبر الباذنجان من الأشياء ضعيفة الإمتصاص للزيت لذلك لا يتم تصفية الزيت بسهولة ولكن عند تتبع الخطوات السابقة يتم الحصول على بتنجان خالي من الزيوت ونقوم برش البهارات المتنوعة حسب الرغبة والليمون للحصول على مذاق شهي ولذيذ وهكذا أصبح الباذنجان جاهزاً للتقديم، ونقدم لكم طريقة لقلي الباذنجان بدون زيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الباذنجان المقلي

لكل شئ في الحياة أساسيات لا يمكن الإستغناء عنها ومن الوجبات التي تنتمي إلي الخضراوات ولا تخلو البيوت منها هو الباذنجان فهو أكثر الأشياء إنتشاراً في الأسواق ومختلف الأماكن ويتميز بالثمن الإقتصادي البسيط.

تقشير الباذنجان المخصص للقلي من النوع الرومي. ثم تقطيع الباذنجان بالطول أو العرض حسب الرغبة. ونقوم بفرده على صينية مسطحة ونقوم برش كمية من الملح الناعم حتى يترسب الماء الخفيف الذي تحمله شرائح الباذنجان. تحضير القليل من الدقيق عالي الجودة. ونقوم بغمس قطع الباذنجان بشكل رقيق وخفيف. ثم تسخين الزيت في مقلاة ووضع كمية كافية من الزيت نضع قطع الباذنجان في الزيت بعد أن تم تسخينه ونقلب على الوجهان بحيث يتم القلي بشكل جيد. وعند الإنتهاء يتم إخراج الباذنجان في طبق وأعلي الطبق ورقة للتخلص من الزيت نهائياً.

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طريقة التحضير