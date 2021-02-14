أسهل طرق عمل كريم الأساس لتفتيح البشرة وإخفاء عيوبها

يعتبر كريم الأساس ، من مستحضرات التجميل التي تستخدم لإخفاء عيوب البشرة، مثل البقع السوداء، والبثور التي توجد بالوجه، وهو من أهم مستحضرات المكياج التي لا يمكن للنساء الاستغناء عنه، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائه من محلات مستحضرات التجميل، والتي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ويكلفنا الكثير من الأموال بسبب أسعاره باهظة الثمن في محلات أدوات التجميل وفي الصيدليات التي تبيع هذا النوع من المكياج ، ويستخدم الفاونديشن في توحيد لون البشرة ويمنحها مظهر جمالي، ويخفي علامات التعب والإرهاق من الوجه، ويجعل النساء متألقات وفي حالة مزاجيه ونفسية عالية جداً بعد إخفاء عيوب البشرة، ويوجد نوعان من كريم الأساس الطبيعي، الكريمي والبودرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات كريم الأساس

يحتوي هذا النوع من مستحضرات التجميل على المكونات الآتية:-

ملعقة من الزبادي. ملعقة من النشا. ملعقة من الخميرة البيرة. ملعقة من بدرة التلك. ملعقة من الجلسرين. ملعقة من ماء الورد. نصف ملعقة من خل التفاح. علبة فارغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس في المنزل وهى كما يأتي:-

نضع مادة الجلسرين، والزبادي، والخميرة، والنشا في العلبة الفارغة، ونقوم بمزجهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة بدرة التلك، وماء الورد، وخل التفاح، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. قبل أن نقوم بوضع الكريم على الوجه يجب تجربته على الأيدي.

كيفية استخدام كريم الأساس

يجب إتباع الخطوات الآتية عند وضع الكريم:-

نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون، ثم نضع أي كريم مرطب على الوجه ونتركه قليلاً حتى تتشرب البشرة الكريم.

نقوم بوضع كمية مناسبة من الفاونديشن على الوجه، ونقوم بتوزيعه بواسطة الفرشة الخاصة بالمكياج، وننتظر دقائق حتى يتشرب الوجه بالكريم.

على الوجه، ونقوم بتوزيعه بواسطة الفرشة الخاصة بالمكياج، وننتظر دقائق حتى يتشرب الوجه بالكريم. نضع البودرة الجافة، ثم نضع المكياج على الوجه، وسوف تلاحظي أن المكياج يظهر بشكل جميل.

يجب أن نحتفظ بالعلبة الخاصة بالكريم داخل الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.