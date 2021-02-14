طريقة عمل طبق لسان العصفور الحلو باللبن في الفرن وفوائد تناوله للأطفال

طبق لسان العصفور الحلو من الأكلات المشهورة في جميع البلدان و الدول، وعادة يستخدم كوجبة إفطار لذيذة وشهية ويقبل على اكلها الكبار والصغار، فهي مغذية ومفيدة لأنها تتكون من النشويات الموجودة في المكرونة والنشا، والبروتين الموجود في اللبن والقشطة، والفوائد العديدة للمكسرات فالزبيب مقوى للذاكرة والفول السوداني يساعد على التركيز وجوز الهند المفيد للبشرة والجسم، لذلك يعتبر وجبة إفطار مفيدة للأطفال قبل الذهاب للمدرسة، وأيضا وجبة جميلة وخفيفة للعشاء، وسوف نتعرف في هذا المقال على مكونات طبق لسان العصفور الحلو من خلال موقع ثقفني وطريقة تحضيره.

مكونات طبق لسان العصفور الحلو

سوف نتعرف الآن على مكونات طبق لسان العصفور الحلو بالتفصيل وهي كما يلي:

كيس من لسان عصفور ( 400 جرام ).

3 أكواب من اللبن.

1 كوب من الماء.

1 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة من السمن.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1/2 كوب من الزبيب.

1/2 كوب من جوز الهند.

1/2 كوب من الفول السوداني.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم لكم كيفية تجهيز أحلي طاجن حلو لتقديمه على الإفطار أو العشاء وهذه الطريقة كالتالي:

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونقوم بوضع بها ملعقة من السمن ثم نضع كيس لسان العصفور ونقلبه حتى يتحمر. وبعد ذلك نقوم بإحضار طاجن أو طبق زجاج ونضع به لسان العصفور المحمر ونضيف له الزبيب وجوز الهند والفول السوداني ونقلبهم مع بعض. نقوم بتسخين اللبن ونذوب فيه السكر ونسكبه على لسان العصفور. ثم نضيف النشا إلى كوب الماء ونقلبه جيدا ثم نسكبه على الخليط السابق ونضع أيضاً القشطة ونقلبهم جيدا وبعد ذلك نقوم بوضعه في الفرن في الرف الأوسط حتى يتم إستوائه ويتحمر وجهه. ونقوم بتقديمه ساخن أو بارد وبألف هنا وشفا.

فوائد تناول هذا الطبق للأطفال

يحتاج الأطفال الصغار إلى بناء أجسامهم على أكلات صحية ومغذية لهم ومقوية لعظامهم فلذلك نقدم لكم أهمية تناول هذا الطبق:

يحتوي هذا الطبق على نسبة عالية من الحديد والفيتامين الذي يحمي الأطفال من فقر الدم.

يوجد به نسبة عالية من النشويات والمواد المغذية التي تعمل على زيادة وزن الطفل الضعيف.

يمنع إصابة الطفل بالإمساك المزعج الذي يعاني منه كثير من الأطفال.