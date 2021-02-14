ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر العانة نهائياً من أول استعمال بدون ألم

الآن تستطيعي استخدام ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر العانة نهائياً من أول استعمال بدون أي ألم، وسنقدم لكم هذه الوصفة من هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، ومن الجدير ذكره أن إزالة الشعر الزائد من منطقة العانة ومن الجسم بأكمله يعد أمر من أهم الأمور لدى النساء والفتيات، حيث أنها تعد خطوة من خطوات النظافة الشخصية والعناية بالجسم، وكانوا يعتبرون الأمر صعباً لاستخدامهم للوسائل التقليدية، ولكن باستخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة ستتمكنين من إزالته بكل سهولة ودون أن تتعرضين إلى أي ألام.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

عليكِ أن تقومي بإحضار مكونات وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين التي سنقوم بذكرها، حتى تقومي بتجربتها وتقلعي عن استخدام الوصفات التقليدية التي تسبب لكي الآلام وتتخذ وقتاً طويلاً، والمكونات هي:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة من مسحوق الكركم الأصفر.

ملعقة من دقيق الحمص.

عليكِ أن تقومين بخلط دقيق الحمص مع مسحوق الكركم في وعاء وتأكدي من أنهم اختلطوا بشكل كامل. ومن ثم أضيفي إليهم الفازلين، واستخدمي ملعقة صغيرة حتى تقومين بمزجهم بطريقة جيدة. وقومي بشطف منطقة العانة، ومن ثم تجفيفها بمنشفة قطنية جيداً. وقومي بفرد هذا الخليط على منطقة العانة أو على المنطقة التي تريدي إزالة الشعر منها. واتركي هذا الخليط على هذه المنطقة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. وبعد أن يجف قومي بإزالته في عكس اتجاه الشعيرات. ومن ثم عليكِ أن تقومي بغسل المكان بالماء الدافئ.

خطوات تطبيق وصفة إزالة شعر العانة بالفازلينكيفية العناية بمنطقة العانة

عليك دائماً أن تقومين بالعناية بالمناطق الحساسة في جسمك، وذلك عن طريق غسلها باستمرار بماء الدافئ، وتنشيفها بمنشفة قطنية، وقومي باستخدام غسول مناسب لمنطقة العانة، حتى لا تتعرضين للالتهابات.