بكوب دقيق واحد طريقة عمل كيك هش ولذيذ مع الشاي والقهوة في 10 دقائق فقط

طريقة عمل كيك هش ولذيذ يقدم لأسرتك للفطور أو العشاء فهي وجبة خفيفة صحية وغنية بالفيتامينات والمعادن ومذاقها رائع، لا تحتاج وقت ولا مجهود كل في السريع باستخدام أبسط المكونات في الخلاط خلال 10 دقائق تكون جاهزة لديك ألذ كيك هش مذاقه رائع، وهي مفيدة بلاً من شراء أي من المنتجات المتعارف عليها خاصة في وجبة الإفطار صباحاً فمعظم الأطفال يحبون تناول ساندوتشات السوسيس واللانشون وهما من الأنواع الغير مفيدة بالمرة بل على العكس تماما فهي ضارة بالصحة، لكن إذا حضرتي لهم كيك أو عمله في قولب الكب كيك الصغيرة ويمكنك تزينها بالتشكوليت شيبس أو صوص الشوكولاتة أو الكريمة على حسب ما يحبون.

طريقة عمل كيك هش ولذيذ

هي من الوصفات السريعة التي يشقها الناس جميعا منها رابط طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش هش ولذيذ في 10 دقائق فقط بـ2 كوب دقيق فقط، وأيضاً مكونات هذا الكيك الهش ولكن دعوني أقول لكم سر الكيك الهش الاسفنجي مثل القطن يكون في نوع الدقيق نفسه، وهو الدقيق المخصص للكيك ولكي التجربة لكيك بنوع دقيق لكل الأغراض وكيك بدقيق مخصص له الفرق كبير عن تجربة وهو سر عشق الكيك من وقت ما جربت دقيق المخصص للكيك.

المكونات / كوب دقيق (مخصص للكيك) + كوب زيت عباد شمس + كوب سكر + كوب حليب + 3 بيضات + ملعقتين خل كبيرة + فانيلا + رشة ملح + نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

(لا تنسي جميع المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة وليس في الثلاجة)

الخطوات /

ضعي في الخلاط كوب الحليب والزيت والسكر في الخلاط ثم اخلطي حتى يمتزج تماما.

ثم ضيفي البيض واستمري في الخلط ويله الفانيلا والخل ثم اخلطي حتى يصير المزيج به فقاعات.

قومي بصب الخليط في وعاء عميق وعليه ضيفي الدقيق ولكن هنا يجب نخل الدقيق حتى يدخل الهواء مع الوصفة وعليه رشة الملح والبيكنج بودر.

ثم يقلب بملعقة خشبية أو بمضرب يدوي من تحت لفوق حتى تتكون فقاعات أيضاً في الخليط.

صبي الخليط في صينية مدهونة أو في قوالب الكب كيك ويدخل الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.

يمكنك أن تضيفي تشكوليت شيبس في الخليط سوف يعطي مذاق رائع ليس له مثيل..وبالهنا على قلوبكم